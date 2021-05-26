الأربعاء 26 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المستثمرين» يُشيد بمبادرة السيسي لإعادة إعمار غزة

السيسي
السيسي

أشاد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الجمعيات، بالجهد الكبير الذي تقوم به القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والأجهزة المعاونة والحكومة في العديد من الملفات الداخلية والخارجية، وخاصة جهود التنمية في شتى القطاعات، والتي أصبحت واقعًا ملموسًا يستشعر به الجميع، رغم التحديات التي تواجه العالم أجمع.

ودعا الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إلى المزيد من الوقوف إلي جوار الدولة المصرية، مؤكدًا:"جميعنا بحاجة إلى إعلاء المصلحة العليا للوطن والوقوف خلف القيادة الوطنية المسئولة للرئيس السيسي، ليس بالعاطفة فقط وإنما بالمشاركة لتحقيق أهداف مصر".

وتابع رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين:"نحتاج إلي بث روح التفاؤل والثقة في الاقتصاد المصري والعمل بروح الفريق الواحد، والتحلي بالصبر حتى المرور من هذه المرحلة المهمة من تاريخه، خاصة بعد القرارات الاقتصادية الجريئة التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة بهدف تصحيح المسار الاقتصادي والتعامل مع أصل المشكلات".

وأشاد أعضاء الاتحاد وبالإجماع بقرارات الرئيس الإنسانية  المُنطلقة من مسئولة وطنية خالصة، وتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تُخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار، والجهد الكبير الذي ستقومُ به الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي لتحقيق هذه الأهداف وهي مبادرة إن دلت فإنما تدلُ أن مصر كانت وستبقي قلب العروبة النابض.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بحضور ومشاركة رؤساء الجمعيات في مختلف محافظات الجمهورية.

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