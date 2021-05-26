صعود أغلب أسواق الخليج الرئيسية بدعم مكاسب أسهم القطاع المالي

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، مدعومة بمكاسب أسهم القطاع المالي بها، غير أن بورصة أبوظبي خالفت الاتجاه وتكبدت خسارة.



وصعد المؤشر السعودي الرئيسي 0.2 بالمئة، مدعوما بارتفاع 0.2 بالمئة لسهم مصرف الراجحي وزيادة 0.3 بالمئة لسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية.



أظهرت بيانات رسمية اليوم ارتفاع قيمة صادرات النفط السعودية في مارس 75 بالمئة على أساس سنوي إلى 52.3 مليار ريال (13.95 مليار دولار).



وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن الصادرات غير النفطية زادت 42.9 بالمئة إلى 22.4 مليار ريال.



وزاد المؤشر الرئيسي في دبي 0.3 بالمئة مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصارف الإمارة، 1.2 بالمئة، في حين صعد سهم بنك دبي الإسلامي 0.4 بالمئة.



أصدر قاض في أبوظبي حكما لصالح بنك دبي الإسلامي وضد مديري إن.إم.سي، في قضية قد تعقد إعادة هيكلة ديون شركة الرعاية الصحية الخاصة التي تقدر بمليارات الدولارات.



واجهت إن.إم.سي متاعب العام الماضي بعد الكشف عن ديون مخفية بأكثر من أربعة مليارات دولار ووضع أنشطتها العاملة في الإمارات تحت الوصاية الإدارية في محاكم مركز أبوظبي المالي العالمي.



وفي أبوظبي، هبط المؤشر 0.6 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم أكبر مصارفعا بنك أبوظبي الأول 1.7 بالمئة.



في غضون ذلك، قالت الإمارات إن التطعيمات ضد كوفيد-19 ستكون إلزامية بالنسبة لمن يحضرون جميع الفعاليات الحية اعتبارا من السادس من يونيو ، إذ تدفع الدولة حملة التطعيم التي كانت باستمرار واحدة من أسرع الحملات في العالم.



وارتفع المؤشر القطري الرئيسي 0.4 بالمئة، مدعوما بزيادة 3.2 بالمئة لسهم شركة البتروكيماويات صناعات قطر.