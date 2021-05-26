الأربعاء 26 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توريد 16 ألف طن قمح لشون دمياط على مستوى المحافظة

قمح
قمح

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أعمال الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز للتأكد من توافر السلع التموينية والأساسية وبيعها بالأسعار المقررة، إذ نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات موسعة، أسفرت عن تحرير ٢٥ محضرا بعد رصد مخالفات تعددت ما بين وجود عدم الإعلان عن أسعار السلع بالأسواق وعدم وجود شهادات صحية وإدارة محل بدون ترخيص وأيضاً عرض لحوم مكشوفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وعلى جانب آخر، أكدت الدكتورة منال عوض، انتظام عملية توريد محصول القمح لموسم ٢٠٢١ بشون المحافظة، حيث بلغ إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة  ١٦٤٦٣ طنا.

وفى هذا الصدد، وجهت محافظ دمياط، مديرية التموين بالتيسير على المزارعين أثناء عملية التوريد وتنظيمها تحت مظلة من الإجراءات الإحترازية والوقائية، ومراقبة حالة وجودة التخزين بالشون.

تداولت أرصفة ميناء دمياط، 21 سفينة حاويات وبضائع عامة على ارصفة الميناء خلال ٢٤ ساعة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32548 طن تشمل : 1680 طن فوسفات و 19200 طن يوريا و 7914 طن رمل و3754 طن داى أمونيوم.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27822 طن تشمل: 4500 طن ابلاكاش و5000 طن خردة و752 طن خشب زان و9000 طن ذرة و7570 طن قمح و1000 طن زيت طعام.


بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 485 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات ( بطاطس و خرشوف وفاصوليا وخضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية (بصل وزعتر وبرسيم وسمسم وترمس وزيتون ) وفواكه (برتقال وعنب وفراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية و الأردن ونيوزلاندا و ايطاليا وإسبانيا وباكستان وكرواتيا وألمانيا والصين والهند.

قمح شون دمياط دمياط محافظة دمياط تموين دمياط

الأكثر قراءة

هيئة الدواء: لقاحات كورونا المتداولة في مصر آمنة وذات جودة

«بنمثل عليها وقلعنا الأسود».. رامى رضوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

جنود إثيوبيون فى القضارف يطلبون اللجوء للسودان

طلبت شيئًا مهينًا لوحيد حامد.. سبب استبعاد محسنة توفيق من مسلسل «العائلة»

خاص.. قائمة الراحلين عن الزمالك في الموسم الجديد

وزير التعليم: «سنطبق قانون الغش بحذافيره فى امتحانات الثانوية العامة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعي

الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

ماجد حبته

جولة بلينكن.. محطتان ناقصتان

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنود النيل.. حُماة النيل

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

دعوة الرئيس الإسرائيلي لزيارة الولايات المتحدة

عدوان الاحتلال متواصل: شهيد و16 معتقلًا واستيلاء على آلاف الدونمات اليوم

الاحتلال الإسرائيلى يطلق قنابل سامة اتجاه اللبنانيين فى الجنوب