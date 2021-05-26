توريد 16 ألف طن قمح لشون دمياط على مستوى المحافظة

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أعمال الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز للتأكد من توافر السلع التموينية والأساسية وبيعها بالأسعار المقررة، إذ نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات موسعة، أسفرت عن تحرير ٢٥ محضرا بعد رصد مخالفات تعددت ما بين وجود عدم الإعلان عن أسعار السلع بالأسواق وعدم وجود شهادات صحية وإدارة محل بدون ترخيص وأيضاً عرض لحوم مكشوفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وعلى جانب آخر، أكدت الدكتورة منال عوض، انتظام عملية توريد محصول القمح لموسم ٢٠٢١ بشون المحافظة، حيث بلغ إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة ١٦٤٦٣ طنا.

وفى هذا الصدد، وجهت محافظ دمياط، مديرية التموين بالتيسير على المزارعين أثناء عملية التوريد وتنظيمها تحت مظلة من الإجراءات الإحترازية والوقائية، ومراقبة حالة وجودة التخزين بالشون.

تداولت أرصفة ميناء دمياط، 21 سفينة حاويات وبضائع عامة على ارصفة الميناء خلال ٢٤ ساعة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32548 طن تشمل : 1680 طن فوسفات و 19200 طن يوريا و 7914 طن رمل و3754 طن داى أمونيوم.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27822 طن تشمل: 4500 طن ابلاكاش و5000 طن خردة و752 طن خشب زان و9000 طن ذرة و7570 طن قمح و1000 طن زيت طعام.



بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 485 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات ( بطاطس و خرشوف وفاصوليا وخضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية (بصل وزعتر وبرسيم وسمسم وترمس وزيتون ) وفواكه (برتقال وعنب وفراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية و الأردن ونيوزلاندا و ايطاليا وإسبانيا وباكستان وكرواتيا وألمانيا والصين والهند.