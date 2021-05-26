محافظ بورسعيد: استمرار أعمال رصف طريق الرحاب الجديد ضمن خطة التطوير

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن استمرار أعمال رفع كفاءة والتطوير ووضع الطبقة الأسفلتية بطريق الرحاب الجديد، وذلك بعد الانتهاء من وضع الطبقة الأسفلتية الأولى بالطريق فى إطار خطة تطوير حى الضواحى الشاملة، تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد، بالتوازى مع كافة القطاعات الأخرى.

وأكد محافظ بورسعيد أن مديرية الطرق تواصل أعمال وضع الطبقات الاسفلتية على أعلى مستوى، بما يحقق السيولة المرورية ومنع التكدس وتماشيا مع أعمال التطوير الشاملة بالمنطقة، وتشمل الأعمال إعادة رصف الطرق وتجميل الشارع وزيادة معدلات الإضاءة، مشددا على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال طبقا للمواعيد الزمنية المحددة.

وأوضح المحافظ أن بورسعيد تشهد طفرة حقيقية فى منظومة الطرق ، حيث يتم تطوير ورفع كفاءة المحاور الرئيسية والفرعية بشكل حضارى ، يحقق الصورة الجمالية لمدينة بورسعيد و يوفر سبل الراحة للمواطنين، لافتا أن المواطنين لمسوا التغيير الكبير فى مختلف ميادين وطرق المحافظة والتى جاءت بالتوازى مع التنمية المحدثة فى مختلف المجالات ، فى إطار خطة ورؤية الارتقاء بمدينة بورسعيد لتصبح مدينة نموذجية فى كافة الخدمات.

وكان قد واصل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، للمشروعات التنموية والخدمية المقامة بالمحافظة حيث عقد اجتماعا تابع خلالة سير العمل فى إنشاء ساحة مصر بحى الشرق بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة و الشركة الهندسية القائمة على تنفيذ مشروع إنشاء ساحة مصر والدكتور محمد الغندور استشاري المحافظة والأستاذ محمد الدسوقي المستشار الثقافي للمحافظة.

واستعرض المحافظ معدلات تنفيذ الأعمال طبقا للتصميمات والأعمال الفنية التى ستشهدها منطقة ساحة مصر والتى سيتم تصميمها على أعلى مستوى باعتبار المنطقة من أهم المناطق السياحية الجاذبة بالمحافظة ، مشددا على سرعة الانتهاء من إنشاء ساحة مصر وفقا للجدول الزمنى المحدد ، لافتا لأهمية الشكل الجمالى والحضارى لمنطقة ساحة مصر وتوفير أماكن لكبار السن والاهتمام بالمسطحات الخضراء والزهور داخل الحديقة ، وتنفيذ عمل فنى مميز يليق بتاريخ بورسعيد وحضارتها ، مؤكدا أن ساحة مصر ستكون واجهة سياحية للمحافظة على أعلى مستوى ، ضمن خطة الارتقاء بالقطاع السياحى على غرار المجالات الأخرى ببورسعيد والتى شهدت تطورا كبيرا خلال الأونة الأخيرة .