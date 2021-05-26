نائب محافظ القاهرة يقوم بسلسلة أعمال في المنطقة الشرقية.. تعرف عليها

واصل نائب المحافظ القاهرة أعماله بالمنطقة الشرقية، وتابع استمرار صرف التعويضات والإزالة لتنفيذ أعمال التوسعة لمحور المستشار عدلى منصور مسطرد بشارع المشروع بالمطرية، بحضور رئيس حي المطرية.

وأجرى إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، جولة بحى السلام بحضور رئيس الحى، لبدء رفع كفاءة مربع شارع ٦ أكتوبر بشارع جمال عبد الناصر من الرصف والإنارة.

وأشار “صابر” خلال جولته بالتوجيه برفع كفاءة شارع أنابيب البترول، على غرار رفع كفاءة مربع شارع 6 أكتوبر. لافتا الى أن الأعمال جائت تتفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وعقد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إجتماعا، مع لجنة مراجعة تراخيص البناء، مراجعة ماتم من أعمال، ضمن خطط حوكمة وضبط أعمال البناء.



وكان صرح إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة، لـ"الدستور" سابقا، أن عمليات الإزالة تتم للمنازل المتعارضة مع محور عدلي منصور بعد تسلم الاهالي قيمة التعويض.، مؤكدا على ان عمليات الإزالة تتم في الوقت الحالي في منطقة المطرية حسب أجندة العمل.

وأوضح إبراهيم صابر، أنه تم إزالة 4 مساكن في كمال حجاب وباقي منزل، وتم إزالة 3 منازل في امتداد المشروع وجاري العمل على إزالة 5 منازل.

وأشار صابر إلى أن تعويض الأهالي يتم إحتسابه بالمتر ويصل مابين ال 3000 الاف جنية و3100 وقد يصل سعر الوحدة بين ال 300 ألف جنيه والـ 350 ألف جنيه.

وأشار نائب محافظ القاهرة إلى أنه يتم تحويل المبالغ للأهالي قبل إخلاء المنازل وبدء الإزالة.

وأضاف إبراهيم صابر، نائب محافط القاهرة للمنطقة الشرقية، في تصريحات سابقة، إنه تزامنا مع بدء صرف التعويضات المقررة لأصحاب العقارات المتعارضة مع محور مسطرد "المستشار عدلي منصور"، يتم إزالة عقارات شارع كمال حجاب، بنطاق حي السلام، وإجمالها ١٥٩ عقارا، سيتم إزالتها، أيضا.



وأوضح نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية، بدأت إخلاء بعض العقارات المتعارضة مع إنشاء محور مسطرد "المستشار عدلي منصور"، وذلك تمهيدا لإزالتها.

وقد تم البدء في تعويض أهالي شارع "كمال حجاب"، بنطاق حي السلام.

وأنهت لجنة استلام الأوراق الخاصة بأصحاب العقارات السابق حصرها، والتي سيتم إزالتها، أنهت عملها، بإشراف من نائب المحافظ، ورئيس حي المطرية.

ويربط "محور مسطرد - عدلي منصور"، شارع المشروع في المطرية بوسط القاهرة، كما سيربط أجزاء من حي السلام بوسط المدينة.

يذكر أنه تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى في وقت سابق، أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، بداية من منطقة محطة عدلى منصور التبادلية للخط الثالث لمترو الأنفاق، والتى تعتبر الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط وأفريقيا وتشمل على محطات مترو أنفاق، وقطار مكهرب، وسكة حديد، وحافلات النقل الجماعى الحديثة، وملحق بها مركز صيانة لعربات وجرارات مترو الأنفاق بمساحة 65 فدانا.