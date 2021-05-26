توريد 131 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع بالغربية

قال المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه تم توريد نحو 131 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع منذ بدء موسم التوريد وحتي اليوم الأربعاء، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

وأشار وكيل وزارة التموين بالغربية، أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وأن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح نحو 132 ألف طن.

وناشد "أبوهاشم"، المزارعين، بإتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

توريد قمح

يذكر أن محافظة الغربيه تعد من المحافظات الواعدة زراعيا وحققت مراكز متقدمة على مستوى محافظات الجمهورية فى نسب التوريد العام الماضي.

ووجه محافظ الغربيه ، بمتابعة كافة تجهيزات الشون والصوامع لإستقبال أعمال التوريدات، أولًا بأول مع الالتزام بالتعليمات المنظمة لإنتقال القمح بين المحافظات، كما وجه بمراجعة السعة التخزينية لتلك الشون لاستقبال الكميات المستهدف توريدها هذا العام حتى يتم تخزينها داخل صومع ومراكز التجميع التى تم تخصيصها بنطاق جميع القرى والمدن فى محافظة الغربيه والتى تستوعب تخزين الغلال ، مؤكدا على انها كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام من القمح الذى سيتم حصاده فى محافظة الغربيه

كما أكد محافظ الغربيه أنه سيتم استخدام جميع وسائل الأمان عند عملية التخزين، مشيراً إلى أنه وجه بمراعاة الإجراءات اللازمة والاحترازية عند عملية التخزين ،وذلك للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك داخل جميع الصوامع ومراكز التجميع مؤكدا على انها كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام والتى ستنطلق خلال الفترة المقبلة