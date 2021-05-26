قبل الانتقال لـ«الإدارية».. دورات لتأهيل قدرات شباب القيادات بـ«الري»

عقد مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى، عدد من الدورات التدريبية فى عدة مجالات، فى إطار رفع قدرات العاملين والقيادات الشابة وتمكينهم من أدوات المعرفة وتولي المناصب القيادية، بما يتناسب مع خطط وطموحات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وبدأت فعاليات البرنامج التدريبي "الموظف الحكومي والتحول الرقمي"، اليوم الأربعاء، في إطار تطوير العملية التدريبية لتشمل مجالات عديدة وحديثة لتلبية الاحتياجات وتعزيز القدرات لدعم المهارات الرقمية والتحول الرقمي في ضوء الاستعدادات الجارية للإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، للمستوى الأول على مدار 5 أيام مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



كما يتم عقد الدورة التدريبية فى مجال اللغة الإنجليزية المستوى "Intermediate" للمجموعتين الأولى والثانية عن طريق تكنولوجيا التعليم عن بعد Online، وتنفيذا للخطة التدريبية والتي تشمل مجالات تدريب مختلفة فى مجال إدارة الموارد المائية والرى، على مستوي المقر الرئيسي وفروعه بالمحافظات، بالإضافة إلى تقديم المعرفة النظرية والتطبيقية لبناء الكفاءات الرقمية في عملية التحول الرقمي.



كما تقوم وزارة الموارد المائية والري، بتنفيذ البرنامج التدريبي "إعداد القيادات الشابة الهندسية" والذي تم إعداده وفقاً لأفضل المعايير التدريبية التي تدمج المعارف النظرية بالدراسات التطبيقية العملية ومحاكاة الواقع العملي، والذى تم تنفيذه بقطاع التدريب الإقليمي لعرض لمفاهيم إدارة المياه والإدارة والقيادة ومهارات إدارة وتسويق الذات وإدارة الجودة والتخطيط والإدارة الاستراتيجية.



تمكين الشباب لتولى المناصب



يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة لتمكين الشباب وتولي المناصب القيادية بما يتناسب مع خطط وطموحات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في مجال الموارد المائية والري، بجانب دعم خطط الدولة لتنمية وبناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري، ودعماً للجهود المبذولة فى مجال الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

