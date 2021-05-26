محاكمة 10 متهمين بالقتل وترويع المواطنين بالمطرية 4 يوليو

حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة 4 يوليو المقبل، لبدء نظر محاكمة 10 أشخاص على خلفية اتهامهم بقتل شخصين وترويع المواطنين فى منطقة المطرية، و أحال المحامي العام لنيابة شرق القاهرة، 10 أشخاص إلي المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين فى المطرية.

- تفاصيل أمر الإحالة

حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.

أضاف أن المتهمين قتلوا وآخرين مجهولين المجني عليهم (م. ح. أ. ع)، و (أ. أ. ع) بأن أطلقوا صوبهما أعيرة نارية من أسلحة نارية " فرد خرطوش، مسدس فردي الطلقات " قاصدين من ذلك ازهاق روحهما فأحدثوا إصابتهما الموصوفة بتقريري الصفة التشريحية والتي اودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت الجناية السابقة بجناية أخرى وهي أنهم في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليهم (إ. ف. ع)، و(أ. ص. ح)، و(ع. ط. أ)، بأن أطلقوا صوبهم أعيرة نارية من أسلحة نارية "فرد خرطوش، مسدس فردي الطلقات"، قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم، فأحدثوا إصاباتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، إلا أنه خاب آثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به، وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج.

- عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.

- ارتكاب جناية القتل العمدى

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.