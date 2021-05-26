«الداخلية» تسمح لـ 42 شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرارات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالسماح لـ 42 شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية.



وبحسب القرارات، يؤذن لـ21 شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، كما يؤذن لـ21 آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.



كما قرر وزير الداخلية إبعاد شخص نيجيري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، كما قرر حرمان سيدة فلسطينية من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها وذلك لدواعٍ أَمنية.