الأربعاء 26 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الأمريكي يصل القاهرة لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

أنتوني بلنكن
أنتوني بلنكن

وصل  وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكن اليوم الأربعاء، إلى القاهرة لإجراء مباحثات بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.

يأتي هذا فيما كشفت مصادر دبلوماسية عن الملفات التي سيتم مناقشتها مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووفقا لـ"سكاي نيوز"، من المقرر أن يلتقي بلينكن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب جلسة مباحثات مع وزير الخارجية سامح شكري بقصر التحرير بالقاهرة تتناول تطوير العلاقات المصرية الأمريكية الاستراتيجية.

وبحسب المصادر، من المقرر أن تتناول زيارة بلينكن إلى القاهرة عددًا من الملفات العاجلة، على منها  تثبيت التهدئة التي نجحت القاهرة في تنفيذها بين إسرائيل وقطاع غزة بدعم أمريكي، ودفع الجهود لإعادة إعمار قطاع غزة  ومستجدات القضية الليبية، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الدولة الليبية ودفع جهود إخراج الميليشيات والمرتزقة.

كما تتطرق المباحثات مع بلينكن تبادل الرؤى بشأن تطورات أزمة مفاوضات سد النهضة المتعثرة، والدفع في سبيل التوصل لاتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد ملء وتشغيل السد.

كما سيشكل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات بين القاهرة وواشنطن، ملفًا مهمًا على طاولة المباحثات التي ستجرى، الأربعاء، بحسب المصادر.

وقال بلينكن، فى تصريحات سابقة، إنه بطلب من الرئيس الأمريكى جو بايدن يسافر إلى القدس ورام الله والقاهرة وعمان للقاء الأطراف لدعم جهودهم لتعزيز وقف إطلاق النار، مضيفًا أن الولايات المتحدة تشارك فى دبلوماسية مكثفة لإنهاء العداوات وخفض التوترات.

وبدأ بلينكن زيارته أمس الثلاثاء إلى الأراضى الفلسطينية، والتقى برئيس الاحتلال الإسرائيلى ريفين رييفلين ورئيس الوزراء بنيامين نتيناهو، ووزير الخارجية جابى أشكنازى وكبار المسئولين الإسرائيليين.

وفى رام الله، التقى بلينكن بالرئيس الفلسطينى محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد أشتية، وكبار المسئولين بالسلطة الفلسطينية.

كما من المقرر أن يلتقى وزير الخارجية الأمريكي مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويختم جولته بزيارة الأردن ويلتقى مع الملك عبدالله الثانى ووزير الخارجية أيمن صفدى يوم الخميس المقبل.

وقالت الخارجية الأمريكية، فى بيان لها، إن الولايات المتحدة تشارك فى دبلوماسية مكثفة لوضع نهاية للعداوات فى قطاع غزة.

​وزير الخارجية​ الأمريكي انطوني بنلكن غزة زيارة وزير الخارجية الامريكي وقف إطلاق النار

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