الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم بسرقة 1.5 مليون جنيه من شركة صرافة فى الشرقية

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة في الشرقية، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بسرقة مليون ونصف عملات مختلفة من شركة صرافة بمركز ديرب نجم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

وتبين أن المتهم فرد أمن بالشركة، وتمت إحالته لنيابة ديرب نجم العامة، التى أمرت بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من العميد محمد فؤاد، مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد  بلاغا من صراف بشركة للصرافة 39 سنة، باكتشافه كسر المفتاح الأوتوماتيكي لباب الشركة وسرقة المبالغ المالية "202,310 ألف ريال سعودي- 155,655 ألف درهم إماراتى- 300 يورو- 200 دولار"، بإجمالي مليون وخمسمائة جنيه، من خزينة الشركة، وأضاف أن مفتاح الخزينة كان موضوع داخل درج طابعة الكمبيوتر بالشركة.

 

توصلت تحريات ضباط مباحث ديرب نجم، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، بإشراف اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، أن  وراء ارتكاب الواقعة فرد أمن خاص لحراسة الشركة 45 سنة مقيم ديرب البلد دائرة المركز.

 

وباستهدافه بمأمورية تم ضبطه، واعترف بارتكابه وقرر بأنه يعمل فرد أمن لحراسة الشركة يومياً من الساعة 7 ص حتى 9 م ،عدا يوم الجمعة وأنه منذ فترة تحصل على مفتاح القفل الخارجي للباب الصاج واستنسخ مفتاح آخر عليه وتوجه لمقر الشركة.

 

وقام بفتح القفل وكسر المفتاح الأوتوماتيكي الخاص بالباب الصاج وفتحه ودلف لداخل الشركة وأخذ مفتاح الخزينة من درج طابعة الكمبيوتر وفتح أبواب الخزينة واستولى على المبالغ المالية ولاذ بالهرب، وأرشد عن جميع المبالغ المالية المسُتولى عليها وكذا قفل الباب الصاج بالمفتاح الخاص به بمسكنه، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة مركز ديرب نجم الشرقية مليون ونصف شركة صرافة

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