الأربعاء 26 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في جنوب إفريقيا 17%

كورونا في افريقيا
كورونا في افريقيا

ذكرت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع بنسبة 17% في البلاد، خلال الأسبوع الماضي وقفزت نسبة النتائج الإيجابية لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.
وأضافت الوزارة في بيان أن البلاد سجلت معدل 4ر35 حالة جديدة لكل مئة ألف شخص، خلال الأيام السبعة الماضية حتى 25 مايو الجاري.
ومن بين الاختبارات التي تم إجراؤها، 11% من النتائج كانت إيجابية، وهي زيادة عن المستوى الذي تم تسجيله قبل أسبوع، والذي لم يتم الكشف عنه.
وأضافت الوزارة أن معدل دخول المستشفيات ارتفع بواقع 9ر11% خلال الأسبوع، بينما قفز معدل الوفيات بنسبة 3ر29% .
وتم تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف إصابة في الساعات الـ24 الماضية حتى أمس الثلاثاء.
يذكر أن جنوب إفريقيا سجلت أعلى عدد من حالات الإصابة والوفاة المؤكدة في إفريقيا، حيث بلغت حالات الإصابة أكثر من 64ر1 مليون وحالات الوفاة حوالي 56 ألفا.
وطعمت البلاد، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 60 مليون نسمة، 700 ألف شخص.

يذكر ان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، دعا اليوم ، الدول المتقدمة إلى إظهار تضامنها مع إفريقيا في المعركة ضد جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”،  وقال في رسالة بمناسبة يوم إفريقيا، الذي يصادف يوم 25 مايو، إنه "للقضاء على الوباء ودعم الانتعاش الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، نحتاج إلى ضمان الوصول العادل والشامل إلى لقاحات كوفيد-19".

وأضاف "بمناسبة يوم إفريقيا لهذا العام، أجدد دعوتي إلى الدول متقدمة النمو من أجل أن تتضامن مع إفريقيا، موضحا أنه في الوقت الحالي، هناك "خلل عميق" في توزيع اللقاحات بين الدول، حيث كشف أحدث الأرقام عن أن البلدان الإفريقية لم تتلق سوى 2 بالمئة من اللقاحات، حسبما ذكر المسئول الأرفع في الأمم المتحدة.

كيب تاون

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