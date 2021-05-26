الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: برنامج تخصيب اليورانيوم في إيران مقلق للغاية

اليورانيوم الإيراني
اليورانيوم الإيراني

أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، عن قلقه من برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم.

وقال في مقابلة أجرتها معه صحيفة "فاينانشال تايمز"، نشرت اليوم، إن إيران تخصب اليورانيوم بدرجات نقاء لا يصل اليها سوى الدول التي تصنع قنابل.

وتأتي تصريحاته في وقت تتفاوض فيه إيران مع قوى عالمية في جنيف لتحديد الخطوات التي يتعين على إيران والولايات المتحدة اتخاذها بشأن العقوبات والأنشطة النووية للعودة للامتثال الكامل للاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى العالمية.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق في عام 2018 مما دفع إيران لأن تتجاوز تدريجيا القيود المفروضة على برنامجها النووي بهدف تحجيم قدرتها على إنتاج قنبلة نووية. وتنفي إيران أن يكون ذلك هدفها.

وكشف غروسي للصحيفة أن "تخصيب دولة ما اليورانيوم بدرجة نقاء 60 بالمئة أمر خطير للغاية، لا تصل إلى هذا المستوى سوى الدول التي تنتج قنابل".

وأوضح أن مستوى النقاء "60 بالمئة يكاد يكون مستوى إنتاج السلاح، أما التخصيب التجاري فتتراوح نسبته من 2 إلى 3%".

وأضاف أن إيران لها "حق سيادي" في تطوير برنامجها، لكن "هذا مستوى يحتاج لمراقبة يقظة".

وأشار غروسي إلى أن أغلب الإجراءات التي اتخذتها إيران يمكن العدول عنها بسهولة نسبيا، لكنه أضاف أن مستوى البحث والتطوير الذي تم الوصول إليه يُعد مشكلة.

وتابع: "لا يمكنك إعادة الجني إلى القمقم - بمجرد أن تعرف كيف تصنع شيئا، والسبيل الوحيد لكبح ذلك هو من خلال التحقق".

وأضاف "برنامج إيران نما وأصبح أكثر تطورا، لذلك فإن العودة المباشرة لاتفاق عام 2015 لم تعد ممكنة. ما يمكن عمله هو إبقاء أنشطتها دون مستويات 2015".

بعد فترة وجيزة من إعلان اتفاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران على تمديد اتفاق يتيح مراقبة أنشطة طهران النووية لشهر إضافي، كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، عن استمرار طهران في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.

 

ايرات الطاقة الذرية الوكالة الدولية إعلان إيران تخصيب اليورانيوم الأعمال التجارية في طهران

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