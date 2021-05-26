ربة منزل تنهي حياتها بعد مشاجرة مع زوجها في البساتين

انتحرت ربة منزل شنقا، اليوم الأربعاء، بسبب خلافات زوجية مستخدمة «إيشارب» من ملابسها في التخلص من حياتها في منطقة البساتين بمحافظة القاهرة.

تلقى مأمور قسم شرطة البساتين بلاغا بالعثور على جثة ربه منزل داخل شقتها بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة ربه منزل حديثة الزواج وترتدي كامل ملابسها.

وتوصلت التحريات بأن المتوفاة انتحرت بسبب خلافات زوجية، ومشاجرة نشبت بينها وزوجها، وعقب خروجه من المنزل، دخلت غرفة نومها وشنقت نفسها بواسطة إيشارب، وبسؤال أسرتها اتهمت الزوج بأنه المتسبب في وفاتها وطلبوا توقيع الكشف الطبي على جثمانها لبيان هل خنقها زوجها أم أنها انتحرت.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وفي سياق منفصل، كشفت مناظرة نيابة دار السلام الجزئية، لجثة مسن أطلق النار على نفسه عن أنه في العقد السادس من العمر، ويوجد فتحة دخول وخروج في الرأس والوجه نتيجة الانتحار بطلق ناري، مما أسفر عن تهتك في المخ وتوقف وظائف الجسم عن العمل.

كانت النيابة قررت تشريح الجثة؛ لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والتحفظ علي السلاح المستخدم، ومضاهاته بتقرير الطب الشرعي حول ما إذا كان الأداة المستخدمه في الواقعه من عدمه.

واستمعت النيابة إلى أسرة المتوفى الذين أكدوا سمعاهم لصوت طلق ناري من غرفة المتوفى في منتصف الليل ، فأسرعوا إليه ليجدونه ملقى على الأرض والدماء تسيل من رأسه، وتوفي قبل نقله للمستشفى، مؤكدين أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة ، ومكتئب باستمرار.

كانت مباحث القاهرة تلقت بلاغًا بانتحار مسن بطلق خرطوش، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "جمال .ح"، 54 عامًا، داخل غرفة نومه وسط بركة من الدماء، وبالفحص تبين إصابته بطلق خرطوش في الرأس، وبسؤال أسرته لم يتهموا أحدًا بالتسبب في وفاته، وأرجعوا السبب لمرور بحاله نفسية سيئة.