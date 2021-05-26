الأربعاء 26 مايو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

جامعة حلوان تنظم ورشة عمل عن فنيات إعداد الاختبارات الإلكترونية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ينظم مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان، ورشة عمل مجانية بعنوان فنيات إعداد الاختبارات الإلكترونية وبنوك الأسئلة، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز، ويحاضر بالورشة الدكتورة رشا سعد، أستاذ التربيةالمقارنة والإدارة التعليمية المساعد بكلية التربية، عبر تطبيق "زووم" في الخامسة مساء الأربعاء 2 يونيو المقبل. 

وأكد الدكتور ماجد نجم، أن ورش العمل هي أحد أولويات جامعة حلوان لما لها من أهمية كبيرة التدريب على أحدث ما توصل له العالم ومواكبة التطورات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتنمية المهارات، كما تهتم جامعة حلوان بشكل موسع بمجال الاختبارات الإلكترونية وخاصةً في ظل جائحة كورونا بجانب أهميتها الكبيرة في توفير الوقت والجهد وكذلك دورها الكبير في المساهمة في منع الغش، وتحسين جودة التعليم وتسهيل الإجراءات الإحصائية. 

وأوضح الدكتور إبراهيم الزهيري، أن الورشة التدريبية تهدف إلى تعريف المتدربين بكيفية تصنيف أنواع أسئلة الاختبارات الإلكترونية، و تصميم بنود خانات بنوك الأسئلة، ورفع وتحميل عناصر الاختبارات من ملفات خارجية، وكذلك تطبيق استراتيجيات صياغة الأسئلة الإلكترونية على قواعد بيانات بنوك الأسئلة، بالإضافة إلى تجريب استراتيجيات مكافحة الغش والتخمين من خلال فنيات برمجة الاختبارات الإلكترونية.

وأوضح أن محاور الدورة هي مناقشة مواصفات بنوك الأسئلة، وكذلك معايير صياغة مفردات الاختبارات الإلكترونية، وإمكانيات برمجيات تطوير الاختبارات الإلكترونية، بالإضافة إلى نماذج الاختبارات الإلكترونية التي تخاطب مهارات التفكير العليا (حل المشكلات - دراسات الحالة - الأسئلة التفاعلية). 

للتسجيل في الورشة عبر الرابط الآتي :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs5AN5BziYQ7WAneTzD-uo-3uX5QFdnUQrrLWr7H0Io4vCFw/viewform?usp=sf_link

وفي سياق آخر، نظمت إدارة النشاط الإجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان المسابقة القمية للأبحاث الإجتماعية للجامعات المصرية، بعنوان ( التحول الرقمي وآثاره الاجتماعية والاقتصادية على مشروعات التنمية في المجتمع المصري)، بمشاركة 16 جامعة حكومية. 
 

جامعة حلوان مشروعات كلية التربية التحول الرقم الاختبارات الالكترونية جائحة كورونا الادارة التعليمية الدكتور ماجد نجم تبادل الخبرات

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