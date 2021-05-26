الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ابواب الخير

كل ماتريد معرفته عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2021

أرشيفية
أرشيفية

تتزايد عمليات البحث حول نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2021، من جانب أولياء الأول والطلاب خلال هذه الفترة، وخاصة بعد انتهاء امتحانات الصف الأول الترم الثاني للعام الدراسي الجديد 2021، حيث يرغب العديد من المواطنين في معرفة النتيجة ويترقبوها بشوق لمعرفة ما قام به أبنائهم خلال الترم الثاني.

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"الدستور" تنشر لجمهور القراء موعد النتيجة والرابط الخاص بها وجميع المعلومات المتعلقة بها حتى يطمئن المواطنين.

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2021

وفقا لما تم تداوله عبر المنصات الإلكترونية، فإن مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، التي توجد في عدد من المحافظات، كشفت عن أنه سيجري إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2021، ورقياً في المدارس، بعد اعتمادها من قبل الإدارات التعليمية، كما أنه مراجعة الدرجات التي حصل عليها الطلاب جيداً، مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

المناطق التي تم فيها إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2021

وفقا لما أكده مجدي الجيار، وكيل أول مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة الجيزة، خلال تصريحات له، إنه جرى إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2021، ورقياً في المدارس بعد مراجعتها، موضحاً أنه جرى التأكيد على جميع الإدارات التعليمية باعتماد النتائج قبل إعلانها في المدارس، كما أن هناك مديريات تستعد لإعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

كيفية الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2021

ويمكن للطلاب الذين يريدون معرفة النتيجة يمكنهم الدخول عبر منصة وزارة التربية والتعليم الإلكترونية لمعرفة النتيجة من خلال الرابط التالي: https://moe.gov.eg/، ثم يقوم الطالب أو ولي الأمر أو من يهمه الأمر، باختيار نتيجة الصف الأول الثانوي 2021، ثم يقوم بإدخال الكود السري، والأسم رباعي، ثم الضغط على زر استعلام، وبعدها سيظهر له كافة المعلومات عن النتيجة سواء ظهرت أو لا.

 

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2021

وبعد معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2021 ، يذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني، قد أجريت في يوم الاثنين الموافق 26 أبريل لعام 2021 الجاري، واستمرت على مدار ثلاثة أيام متتالية، حيث انتهت يوم 28 أبريل الماضي، وعقد الامتحان المجمع الموحد في المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع.

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نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2021 رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 وزارة التربية والتعليم مديريات التعليم رابط الحصول علي نتيجة الصف الأول الثانوي

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