الأربعاء 26 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أمريكا تؤكد دعم اليابان لاستضافة الألعاب الأولمبية

أولمبياد طوكيو
أولمبياد طوكيو

أعلن البيت الأبيض مواصلة الولايات المتحدة دعم خطة اليابان لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية، مع توقع بروتوكولات صارمة لحماية الرياضيين الزائرين وسط جائحة فيروس كورونا، وذلك بعد يوم من إصدار وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرًا ضد السفر إلى اليابان.

وصرحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي- وفق ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء- بأن موقف واشنطن بشأن الأولمبياد "لم يتغير".

وأشارت ساكي إلى تأكيدات الحكومة اليابانية بأن "تظل الصحة العامة هي الأولوية المركزية" في خطط استضافة الألعاب.

وأضافت: احترمنا قرار تأجيل المباريات الصيف الماضي.. نحن نتفهم الاعتبارات الدقيقة التي تدرسها الحكومة اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية أثناء التحضير لأولمبياد طوكيو هذا الصيف.

وأكدت ساكي دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن بفخر للرياضيين الأمريكيين.

وكان بايدن قد أعرب عن دعمه لجهود رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا لعقد ألعاب الأولمبية وأولمبياد خاص "آمنة" عندما التقى الاثنان منتصف أبريل الماضي.

وأظهر الاستطلاع أن 43% من المشاركين يريدون إلغاء الألعاب، في حين أعرب 40% عن رغبتهم في تأجيلها مرة أخرى، وارتفعت هذه الأرقام من 35% أيدوا الإلغاء في الاستطلاع الذي أجرته الصحيفة قبل شهر، ومن 34% كانوا يرغبون في مزيد من التأخير، بينما أبدى 14% فقط رغبتهم في إقامة الألعاب هذا الصيف كما هو مقرر، انخفاضًا من 28%، وفقًا للاستطلاع الذي شمل 1527 ردًا من 3191 مكالمة هاتفية.

 

أولمبياد طوكيو

ومن المقرر افتتاح أولمبياد طوكيو في 23 يوليو القادم، مع الأخذ في الاعتبار بأن طوكيو نفسها من بين تسع محافظات يابانية تخضع حاليًا لحالة طوارئ وطنية لمكافحة كوفيد-19، والتي من المقرر أن تستمر حتى 31 مايو الجاري.

وفي حال استمرت المنافسات، قال 59% من المشاركين إنهم لا يريدون متفرجين، مع 33% يؤيدون أعدادًا أقل من المتفرجين، فيما يقول منظمو الأولمبياد إن الإجراءات الصارمة التي تتخذها السلطات من أجل مكافحة الجائحة، بما في ذلك إجراء الاختبارات الطبية المنتظمة للرياضيين وفرض حظر على استقبال المشجعين من الخارج، ستحافظ على سلامة الألعاب.

أمريكا الألعاب الأولمبية اليابان كورونا

الأكثر قراءة

«بنمثل عليها وقلعنا الأسود».. رامى رضوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

جنود إثيوبيون فى القضارف يطلبون اللجوء للسودان

خاص.. قائمة الراحلين عن الزمالك في الموسم الجديد

طلبت شيئًا مهينًا لوحيد حامد.. سبب استبعاد محسنة توفيق من مسلسل «العائلة»

ضبط 7.6 طن مواد غذائية فاسدة بالبحيرة

نشاط الرئيس السيسي أمس يتصدر اهتمامات وعناوين صحف القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعي

الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

ماجد حبته

جولة بلينكن.. محطتان ناقصتان

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنود النيل.. حُماة النيل

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عدوان الاحتلال متواصل: شهيد و16 معتقلًا واستيلاء على آلاف الدونمات اليوم

الاحتلال الإسرائيلى يطلق قنابل سامة اتجاه اللبنانيين فى الجنوب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من القدس