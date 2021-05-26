أمريكا تؤكد دعم اليابان لاستضافة الألعاب الأولمبية

أعلن البيت الأبيض مواصلة الولايات المتحدة دعم خطة اليابان لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية، مع توقع بروتوكولات صارمة لحماية الرياضيين الزائرين وسط جائحة فيروس كورونا، وذلك بعد يوم من إصدار وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرًا ضد السفر إلى اليابان.

وصرحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي- وفق ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء- بأن موقف واشنطن بشأن الأولمبياد "لم يتغير".

وأشارت ساكي إلى تأكيدات الحكومة اليابانية بأن "تظل الصحة العامة هي الأولوية المركزية" في خطط استضافة الألعاب.

وأضافت: احترمنا قرار تأجيل المباريات الصيف الماضي.. نحن نتفهم الاعتبارات الدقيقة التي تدرسها الحكومة اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية أثناء التحضير لأولمبياد طوكيو هذا الصيف.

وأكدت ساكي دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن بفخر للرياضيين الأمريكيين.

وكان بايدن قد أعرب عن دعمه لجهود رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا لعقد ألعاب الأولمبية وأولمبياد خاص "آمنة" عندما التقى الاثنان منتصف أبريل الماضي.

وأظهر الاستطلاع أن 43% من المشاركين يريدون إلغاء الألعاب، في حين أعرب 40% عن رغبتهم في تأجيلها مرة أخرى، وارتفعت هذه الأرقام من 35% أيدوا الإلغاء في الاستطلاع الذي أجرته الصحيفة قبل شهر، ومن 34% كانوا يرغبون في مزيد من التأخير، بينما أبدى 14% فقط رغبتهم في إقامة الألعاب هذا الصيف كما هو مقرر، انخفاضًا من 28%، وفقًا للاستطلاع الذي شمل 1527 ردًا من 3191 مكالمة هاتفية.

أولمبياد طوكيو

ومن المقرر افتتاح أولمبياد طوكيو في 23 يوليو القادم، مع الأخذ في الاعتبار بأن طوكيو نفسها من بين تسع محافظات يابانية تخضع حاليًا لحالة طوارئ وطنية لمكافحة كوفيد-19، والتي من المقرر أن تستمر حتى 31 مايو الجاري.

وفي حال استمرت المنافسات، قال 59% من المشاركين إنهم لا يريدون متفرجين، مع 33% يؤيدون أعدادًا أقل من المتفرجين، فيما يقول منظمو الأولمبياد إن الإجراءات الصارمة التي تتخذها السلطات من أجل مكافحة الجائحة، بما في ذلك إجراء الاختبارات الطبية المنتظمة للرياضيين وفرض حظر على استقبال المشجعين من الخارج، ستحافظ على سلامة الألعاب.