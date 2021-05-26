406 إصابات جديدة و68 وفاة بكورونا فى بلغاريا

سجلت بلغاريا 406 إصابات جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد-19”، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة في البلاد 417 ألفا و133 حالة.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية -في بيان نقلته وكالة "صوفيا نيوز" البلغارية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 68 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 17 ألفا و581 وفاة.

أما عن المتعافين من الجائحة في بلغاريا، فقد ارتفع عددهم بمقدار ألفين و423 حالة في آخر 24 ساعة، ليصل الإجمالي إلى 376 ألفا و126 شخصًا.

ووفقا لأحدث البيانات تراجع عدد الحالات النشطة حاليا في بلغاريا إلى 23 ألفا و426 شخصا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات التي سببتها جائحة كورونا أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الأرقام الرسمية المعلنة المنسوبة إلى الوباء.

وأفادت المنظمة، في تقريرها السنوي حول الإحصاءات الصحية العالمية، بأن جائحة كورونا تسببت عام 2020 فى وفاة ثلاثة ملايين شخص، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، في حين تشير الأرقام الرسمية إلى تسجيل نحو 1.8 مليون وفاة.

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات “كوفيد-19” في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو “كوفيد-19” ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.