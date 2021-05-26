رشا الفوال ترصد تناقضات الذات في كتابها «العنف من أعلي وأزمة الهوية»

يصدر للكاتب الشاعرة رشا الفوال، كتاب نقدي جديد بعنوان "العنف من أعلى وأزمة هوية الأنا في الرواية العربية: مقاربة نقدية من منظور التحليل النفسي"، ويصدر الكتاب عن دار ميتابوك للطباعة والنشر، وكانت قد بدأت في كتابة الدراسة عام 2019، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب.

- كشف تناقضات الذات

وعن كتابها الأحدث قالت الشاعرة رشا الفوال في تصريح لــ"الدستور"، في الدراسة الحالية أسعى إلى كشف تناقضات الذات تحت سُلطة العنف، ومحاولة فهم إلى أى مدى أثرت ثقافة المجتمع على تبني الإنسان لرؤية محددة تعكس شخصيات الأبطال بأنماطها المتعددة، وكذلك محاولة فهم العلاقة بين بعض أساليب التنشئة الوالدية كما يدركها الأبطال بهُوية الأنا، ومحاولة فهم طريقة تعبير الكُتاب عن سُلطة العنف المجتمعي.

و تابعت على اعتبار أن الميدان الصحيح الذي يمكن أن تُستَغَل فيه نتائج الدراسات النفسية هو ميدان النقد الأدبي، ولأن التحليل النفسي يُعد منهجًا من مناهج النقد الأدبي، فسيكون تناولنا للروايات محل الدراسة، بهدف قراءتها نفسيًّا، إذ يُوظَّف علم النفس عامة والتحليل النفسي خاصة في فهمها، فالروايات التي بين أيدينا لم يصنعها الكُتاب بقدر ما صنعتها الثقافة والأوضاع السياسية السائدة، كما أن فاعلية النص الأدبي تتحقق عبر استحضارنا الصريح لتلك الأوضاع السائدة، مع الحرص على إبراز دور الروائي السياسي، وكيفية رصده للأفكار، وإن كُنا في خضم تناولنا لروايات السجن السياسي لا يهمنا التقسيمات المذهبية، بقدر ما يهمنا العلاقة بين الأدب والسياسة ودور الافكار السياسية (Political Ideas) في تحليل الواقع أو تحريفه، وهل عكست لنا قدرة المجتمع على تجاوز الصدمات الممهدة للثورات والتالية لها، أم عبرت عنها بطريقة عجائبية، وهل هناك علاقة بين الأيدولوجيات والعواطف من خلال أحلام اليقظة والأحلام العادية والتساؤلات والأفكار التي لا تجد خلاصها إلا من خلال التأملات وانفصال الروح عن الجسد.

- الدراسة تتناول 4 روايات

واختتمت تتناول دراسة "ملامح عملها النقدي "العنف من أعلي وأزمة الهوية"، الروايات محل الدراسة وهى : "أجندة سيد الأهل" للكاتب المصري أحمد صبري أبو الفتوح، "تلك العتمة الباهرة" للكاتب المغربي الطاهر بن جلون، "البرنيكة" للكاتب المصري طلال سيف، ورواية "القوقعة: يوميات متلصص" للكاتب السوري مصطفى خليفة.

ورشا محمد محمود الفوال، مواليد المنصورة 1977عضو اتحاد كتاب مصر، وباحث دكتوراة بقسم علم النفس كلية الآداب جامعة المنصورة، حاصلة على المركز الأول عامية في المسابقة الأدبية المركزية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بديوان عرض مضحك عام 2017، كما حصلت على المركز الأول عامية في المسابقة الأدبية لإقليم شرق الدلتا الثقافي عام 2013-.

و صدر لهاوال عدة دواوين شعرية نذكر من بينها، حبنا قامت صلاته، قبل ذهابي، ألف حيلة، ياللا هانرسم ديوان شعري للأطفال، ديوان عرض، وديوان موت الوجع: عن الوطن، كما نشرت لها دراسة عن رواية "سيدات القمر" للكاتبة العمانية جوخة الحارثي مع مجموعة من الباحثين العرب في كتاب تفكيك مركزية السرد العربي.