«الملا».. يستعرض التوسع في استخدام الغاز الطبيعي بالسيارات

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن نشاط استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات شهد تنامياً واضحاً، سواء فى الإقبال على تحويل السيارات للعمل بالغاز أو الاستفادة من المبادرة الرئاسية المتميزة لإحلال السيارات المتقادمة بسيارات تعمل بالغاز.

وأشار- خلال استعراض خطة تنفيذ استخدامات الغاز الطبيعي للسيارات مع قيادات البترول- إلى أن ما تحقق فى هذا المشروع، وخاصة فيما يخص زيادة عدد محطات التموين بالغاز الطبيعى يوازي بالأرقام ما كان يتحقق من قبل فى سنوات.

طفرة في مبيعات الغاز للسيارات

وأوضح الملا خلال الاجتماع الدوري لمتابعة أعمال خطة التوسع فى استخدام الغاز الطبيعي المضغوط لتموين السيارات للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١، أن مبيعات الغاز للسيارات شهدت طفرة لم تكن لتتحقق إلا بفضل الزخم والدعم الذى أضفته المبادرة الرئاسية والاهتمام الحكومى المستمر بالتوسع فى هذا المجال.

ولفت إلى أن الدولة المصرية التى حققت نقلة نوعية فى الإدارة الاقتصادية الكفؤ لمشروعاتها دعمت هذا التوسع بخطواتها الاستباقية، وعلى رأسها تصحيح التشوهات السعرية فى سوق المنتجات البترولية، والتى كانت بمثابة حجر عثرة فى طريق أى تطوير وتحديث لخطط العمل والإنتاج.

التوسع في الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات

وطالب الملا فريق العمل المختص بتنفيذ برنامج التوسع فى الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات والاستمرار فى تنفيذ سياسات الوزارة فى تدعيم التوسع فى هذا النشاط من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة أو تعظيم المكون المحلى فى تنفيذ خطة زيادة محطات تموين السيارات بالغاز لمواكبة التوسع المتوقع فيه وذلك على الرغم من التحديات التى تواجه ذلك، وعلى رأسها جائحة كورونا.

وشدد الوزير على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق كل اشتراطات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا.

وشهد الاجتماع مناقشة الاعتماد على عدد من شركات توصيل الغاز للمنازل وشركات المشروعات والصيانة البترولية فى تنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات الخاصة بمحطات التموين بالغاز على غرار ما حققته غاز مصر وبتروجت من نجاحات.

ووجه الوزير بالتدريب الكامل للكوادر التى يتم اختيارها من تلك الشركات، وأن تقوم بتنفيذ أعمالها تحت إشراف كامل من شركتى غازتك وكارجاس؛ للاستفادة بما لدى كوادرهما من خبرات متميزة فى هذا المجال.

حضر الاجتماع الدكتور مجدى جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس أحمد محمود، والمهندس وليد لطفى، رئيس شركة بتروجت، والمهندس سيد حسين، مساعد نائب رئيس شركة إيجاس، والمهندس محمود ناجى، معاون الوزير لنقل وتداول المنتجات البترولية، والمهندس عبدالفتاح فرحات، رئيس شركة غازتك، والمهندس حسانين محمد، رئيس شركة كارجاس، والمهندس وائل جويد، رئيس شركة غاز مصر، والمهندس أحمد فؤاد، رئيس شركة بترومنت.

الملا يستعرض خطة تنفيذ استخدامات الغاز الطبيعي للسيارات مع قيادات البترول