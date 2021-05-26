3395 إصابة جديدة بكورونا فى أوكرانيا

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3395 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد-19”، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2 مليون و189 ألفا و858 شخصا.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها 208 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في أوكرانيا منذ بداية جائحة فيروس كورونا إلى 49 ألفا و893 شخصا.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وتعافى على مدار أمس 14 ألفا و987 شخصًا، ليرتفع عدد المتعافين في البلاد إلى مليون و990 ألفا و51 شخصا.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات “كوفيد-19” في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.