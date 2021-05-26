بعد واقعة منة عبدالعزيز.. أشهر قضايا «التيك توك» إثارة للجدل

جدل كبير أثير خلال الفترة الماضية، منذ بداية أزمة القبض على فتيات تطبيق "التيك توك"، ونسب تهمة نشر فيديوهات منافية لقيم المجتمع المصري وتحض على الفسق والفجور، مما وضعهم في قائمة الاتهام وكان آخر تلك القضايا قضية فتاة "التيك توك" منه عبدالعزيز .

وكانت السلطات الأمنية قد القت القبض على منة عبد العزيز المعروفة ب فتاة “التيك توك “ يوم 26 مايوالعام الماضي، بعد اتهامها شاب يدعى مازن إبراهيم بضربها والاعتداء الجنسي عليها من خلال فيديو نشرته عبر خاصية القصص المصورة في حساب إنستجرام" الخاص بها، وذلك للتحقيق في الواقعة، وقد أصدرت محكمة جنايات الجيزة بالدائرة 22، منذ عدة أيام، الحكم على المتهمين في قضية التشهير واغتصاب منة عبد العزيز.

ونرصد في السطور التالية أبرز قضايا "التيك توك" التي أثارت الجدل خلال الفترة الماضية.

1- حنين حسام

ترجع قضية حنين حسام، لبث فيديو على موقع "تيك توك" تحث فيه الفتيات الصغيرات بالاشتراك معها فى البرنامج وفتح كاميرات هواتفهم المحمولة من داخل غرف نومهم، والتعرف على شباب مقابل مبالغ كبيرة سيحصلون عليها أسبوعيًا، وسبب ذلك الفيديو لها انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" وبرامج التيك شو.

واستمر الجدل بسبب الفيديو الذى طالبت فيه بانضمام 20 فتاة لوكالتها بتطبيق "لايكي" الأمر الذى سبب انتقادات واسعة، وطالب بعض الإعلاميين بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة للوقوف أمام ما تبثه هذه الفتاة وغيرها من مشاهير مواقع التواصل، معتبرين ما تقدمه "دعارة مقننة" وتحريض للفتيات على الفسق والفجور.

2- مودة الأدهم

منذ العام الماضي، حلّت مودة الأدهم باسمها وصورها في قوائم المتهمين بدلا من قوائم "الترند"والمشاهدات العالية، وذلك بسبب الفيديوهات الخارجة عن الآداب التي كانت تقدمها منفردة أو بصحبة فتيات أخريات؟

وقد اشتهرت مودة الأدهم بسبب استعراض جسدها في مقاطع فيديو راقصة على أنغام أغانٍ شعبية، أدرّت عليها أموالا طائلة، مكّنتها من اقتناء سيارة مرسيدس وشقة بالقاهرة الجديدة، حسبما أفادت تحريات الإدارة العامة لمباحث الآداب، وفي مايو العام الماضي صدر أمر النائب العام بضبطها وإحضارها، وتم القبض عليها.

3- منار سامي

أثارت منار سامي الجدل، بعد ظهورها في عدة فيديوهات تؤدي فيها حركات راقصة بشكل إباحي على أنغام موسيقى شعبية بكلمات هابطة، حتى تقدم ضدها المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، ببلاغ وألقت الشرطة القبض عليها، وفي سبتمبر الماضي، قضت محكمة الجنح المستأنفة تأييد الحكم الصادر ضدها، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز، والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام.

4- شيري هانم وابنتها زمردة

ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب القبض على سيدة "التيك توك"، "شيرى هانم" وابنتها "زمردة" في 11 يونيو الماضي، لنشرهما، محتوى خادش للحياء العام وأفكار تهدد أمن المجتمع، وقامت سيدة شهرتها شيرى هانم وابنتها محتويات غير لائقة في فيديوهات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبناءا على توجيهات وزير الداخلية الداخلية اللواء محمود توفيق، بمتابعه الصفحات التي تهدد أمن واستقرار الأسرة المصرية والتأكيد على ضبط كل ما يخدش حياء المواطنين تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من ضبطها وتبين أن اسمها الحقيقى "شريفة رفعت" وابنتها نورا هشام وشهرتها "زمردة".

5- هدير الهادي

ألقت الإدارة العامة للآداب بمحافظة الجيزة القبض على هدير الهادي، يوم 5 يوليو الماضي، عقب اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء على تطبيق "تيك توك"، واعترفت المتهمة إنشائها حسابات إلكترونية على بعض التطبيقات، مثل وقناتين على مواقع التواصل الاجتماعي لبث مقاطع مخلة بالآداب، لتحقيق نسب مشاهدات عالية ومن ثم تحقيق ربحًا ماليًا.

6- بسنت محمد

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على فتاة التيك توك الشهيرة بسنت محمد، في 10 يوليو الماضي بالإسكندرية، وذلك عقب نشرها فيديوهات خادشة للحياء، ومنافية للآداب العامة.

7- ريناد عماد

تمكنت الإدارة العامة للآداب، من ضبط المتهمة ريناد عماد بعد رصدها تقوم بتقديم فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي "التيك توك"، و بعد اتهامها بتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء وتتضمن مواد إباحية، بهدف ممارسة الدعارة تحتوي على مواد إباحية وخادشه للحياء العامة.