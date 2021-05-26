الأربعاء 26 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

القبلة

أقباط سوهاج يشكرون أطباء مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط

مستشفى جامعة الأزهر
مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط

 أجرى فريق طبي من قسم العظام بكلية طب بنين الأزهر بأسيوط، برئاسة الدكتور إبراهيم أبو عميرة ،  عمليات جراحية دقيقة، لبعض المرضى من الأقباط في مركز البلينا، وسط نجاح وإشاده كبيرة من الكنيسة.
 

صرح بذلك الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، مشيرا إلى أن هذه ليست المره الأولى التي يقوم فيها أطباء جامعة الأزهر بإجراء مثل هذه العمليات.
 

وأضاف صديق أن المرضى الأقباط يعالجون في مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط،  فالطبيب يعالج المريض دون النظر إلى لونه أو جنسه أو عقيدته، لافتا إلى أجرى جراحة لمرضى مسيحيين وتجمعه صداقات بأكثرهم، مؤكدا على أننا تربينا في الأزهر الشريف على أننا جميعا شركاء في الوطن، لافرق بين مسلم ومسيحي.


من ناحية أخرى، وجهت مطرانية  الأقباط الأرثوذكس بالبلينا، الشكر إلى مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وسعادة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، والدكتور مصطفى عبده شتات، عميد كلية الطب بنين جامعة الأزهر بأسيوط، والدكتور إبراهيم أبو عميرة رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط، والدكتور عامر القط، جراح العظام، ومساعدة الدكتور بهاء محمد عبد الحافظ، إضافة إلى توجيه الشكر لطاقم التخدير، الدكتور محمود فاروق، الدكتور مصطفى حسين، الدكتور عماد فضالي، لقيامهم بإجراء عمليات جراحية لأبناء الكنيسة، مما يعزز العلاقة الصميم بين فئات الشعب  واستحالة التفرقة بينهم، في خطوة تأكيدية على أن الشعب المصري نسيج واحد، لافرق فيه بين مسلم ومسيحي، وأنهم جميعا ينصهرون في بوتقة المواطنة، وأن مصر وطن يتسع للجميع والجميع.

 

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