توريد 265 ألف طن قمح لشون وصوامع المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار مديرية التموين في استقبال وفرز الأقماح لموسم 2020-2021، حيث تم توريد 265 ألفا و176طن و464 كيلو من القمح، من خلال “البنك الزراعي- قطاع المطاحن- صوام الشركة القابضة”، وتستمر أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كل المعوقات لتسهيل عملية التوريد، مع الالتزام التام بأعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الإجراءات الاحترازية مواجهة فيروس كورونا، أثناء عملية التوريد.



وتبلغ المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 250 ألف فدان من الأقماح خلال الموسم الحالي، لافتاً إلى أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة لإزالة كل المعوقات ولتسهيل أعمال التوريد من المزارعين.

ومن جهته، أكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن التخزين يتم في 41 موقعا منها 29 شونة، و7 صوامع، و5 هناجر وفقا للأسعار المعلنة 705 جنيهات للإردب زنة 150 كيلوجراما درجة نظافة 22،5، تزيد بواقع 10 جنيهات عن كل درجة نظافة؛ لتصل إلى 725 جنيها لدرجة نظافة 23،5.

وأوضح قال وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم تخصيص 7 صوامع، بينها 3 بمركز بني مزار، و2 بالمنطقة الصناعية، وواحدة في مركز المنيا، وأخري في ملوي، وتخصيص 5 هناجر، بينهم 2 في مغاغة، و2 بملوي، وواحدة في سمالوط، كما تم تخصيص 29 شونة لاستلام المحصول، موزعة على 8 مراكز، وهي العدوة 3، ومغاغة واحدة ومطاي 4 وسمالوط ومركز المنيا 7 وأبوقرقاص 4 وملوي 4 ودير مواس 2.