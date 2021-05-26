الصين تحث الصومال على كسر الجمود السياسى بشأن الانتخابات المؤجلة

حث مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جيون، جميع الأطراف الصومالية على بذل قصارى الجهود من أجل كسر الجمود السياسي الراهن بشأن الانتخابات المؤجلة.

وقال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الأربعاء، إن الوضع في الصومال يمر بمنعطف حرج، وإن كسر الجمود السياسي الراهن يخدم المصالح المشتركة للجميع في الصومال، داعيا الجميع في الصومال إلى وضع مصالح البلاد فوق أي اعتبار، وتعزيز الوحدة والتعاون، والتوصل إلى التوافقات اللازمة، وإعادة بناء الثقة السياسية، والإسراع في الاتفاق على الترتيبات الانتخابية، واستعادة الاستقرار السياسي في الصومال، من أجل توفير الظروف الملائمة لعملية الانتقال الأمني وإعادة البناء الوطني.

- الصين قلقة من الوضع الأمني الخطير في الصومال



وأعرب جيون عن قلق الصين إزاء الوضع الأمني الخطير في الصومال، مشيدا في الوقت ذاته بجهود بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال في هذا الصدد.

وأشار جيون إلى أن الصين ترحب بتمديد تفويض البعثة، وتولي اهتماما بالجهود الرامية إلى إعادة هيكلتها.

وأبلغ وزير الخارجية الصومالي محمد عبد الرزاق مجلس الأمن، أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية وولايات الصومال الفيدرالية من شأنه أن يؤدي إلى إجراء انتخابات وطنية.

- توافق فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية الثلاث

وأوضح محمد عبد الرزاق أنه تم التوصل لتوافق فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية الثلاث لاستكمال الاتفاق "من حيث المبدأ"، أمس الثلاثاء، تتويجا للمفاوضات بين الحكومة والولايات الفيدرالية والتي بدأت في الثاني والعشرين من مايو الجاري.

وقال عبد الرزاق إن بيانا نهائيا سيصدر الخميس المقبل في حفل ختام مراسم، مضيفا "عملية التفاوض لم تكن سهلة، وهذا يوضح مدى أهمية الإجماع، وإلى أي مدى سيكون السلام في الصومال هشا، وإلى أي مدى ستظل مؤسساتنا الحكومية هشة بدون إجماع.. رغم ذلك، فقد توصلنا الآن إلى اتفاق يقود الصومال إلى انتخابات حرة ونزيهة".