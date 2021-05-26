الأربعاء 26 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أكثر خطورة.. تحذيرات برازيلية من انتشار سلالتين جديدتين لكورونا

كورونا
كورونا

كشفت شبكة "آر تي" الاخبارية، أن علماء في البرازيل اكتشفوا طفرة فيروسية جديدة في سلالات فيروس كورونا المستجد ، محذرين من انتشارها وعدواها، وسط ما يحدث في العالم من تفشي مميت.

- اكتشاف طفرة متحورة جديدة

 وقال مجموعة من علماء جامعة ساو باولو البرازيلية، أنهم اكتشفوا طفرة متحورة لكوفيد  SARS-CoV-2 ، وكشفوا أنها صارت عدوى بالفعل في البرازيل، وأنها تنتشر.

و قال  نائب رئيس الجمعية البرازيلية لعلم الفيروسات جواو بيسوا أروجو جونيو، "نموذج P4 مجهول الأصل، تم اكتشافه لأول مرة في عينة من بلدة موكوكا التابعة لمدينة ساو باولو، وبعد ذلك انتشر على نطاق واسع في بورتو فيريرا، مضيفا لم نتمكن حتى الآن من تحديد، هل هو أكثر عدوى أو أكثر خطورة من النموذج العادي للفيروس".

- أصل مشترك ما بين السلالة البرازيلية والفلبينية

وأشار إلى أن النموذج الجديد P4 له أصل مشترك مع النماذج "البرازيلية" P1 و P2، وكذلك النموذج المنتشر في الفلبين P3 - وكلها تنتمي إلى السلالة B.1.1.28، موضحا أنه من المهم الاعتراف بوجود نموذج متغير جديد في البلاد الآن، الذي ينتشر بسرعة في المنطقة، وقد تم العثور عليه حتى الآن في تسع بلديات في ساو باولو.

وأضاف عالم الفيروسات القول، "إنه ينتشر في بيئة يهيمن عليها P1 والمتغير البريطاني، لكننا قلقون للغاية بشأن انتشاره السريع".

يأتي ذلك فيما سبق وقال وزير الصحة البرازيلي، إن حكومة بلاده تبذل ما في وسعها لمنع انتشار السلالة الهندية من كورونا، وذلك  بعد نقل أحد أفراد طاقم سفينة شحن راسية في ميناء ساو لويس بعد رحلة من جنوب إفريقيا إلى مستشفى في المدينة مصابا بالسلالة الهندية وفقا لمسؤولي الصحة في ولاية مارانهاو.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أودى بحياة نحو 450 ألف برازيلي منذ بدء الوباء، وهو ما يقارب من نصف عدد الوفيات جراء الجائحة في أمريكا اللاتينية بأكملها

البرازيل كورونا فيروس كورونا جامعة ساو باولو الجمعية البرازيلية

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