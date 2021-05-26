وزير التعليم يكشف آلية الكتاب المفتوح في امتحانات الثانوية العامة

الثانوية العامة

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن آليات الكتاب المفتوح في امتحانات الثانوية العامة مشيرا إلى أنه يعد سؤالا جماهيريا هاما، و قال عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قررت الوزارة إتاحة دخول "الكتاب الحكومي الخاص بالطالب" سواء كان كتاب الوزارة الرسمي من السنوات السابقة أو نسخة مطبوعة منه، موضحا سوف نسمح بدخول الكتاب وعليه ملاحظات الطالب فقط.

- عدم السماح بدخول أي أوراق أخرى

وأضاف وزير التربية والتعليم، إنه لن نسمح بدخول اوراق اخرى من أى نوع ولن يسمح بدخول التابلت على شبكة الانترنت اثناء الامتحان لأسباب تأمينية تقنية وتحقيق تكافؤ الفرص مع زملائكم من طلاب المنازل والإعادة والتقسيم وذوي الهمم.

وكان الوزير قد أن الوزارة سوف تنشر استبيانا لطلاب القسم العلمي، كى يختاروا اللغة المفضلة لديهم لامتحان الجيولوجيا وعلى أساس الإجابة سوف يتم ارسال امتحان الجيولوجيا إلى الطالب باللغة التي يفضلها.

ووجه "شوقي" رسالة لطلاب الثانوية العامة عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان ، " تعريب الجيولوجيا (مشكلة مزمنة)" ، مطالبا الطلاب بالانتظار للإعلان عن نشر هذا الاستبيان في الايام القادمة ان شاء الله.

- الرد على التساؤلات الخاصة بـ "القصة والتعبير"

وكان الوزير قد أعلن ، مساء امس الثلاثاء ، رد الوزارة الرسمي على التساؤلات الخاصة "بالقصة والتعبير" في ضوء ان الامتحانات تعتمد على أسئلة "اختيار من متعدد،حبث قال الوزير ،ان القصة مقررة كفن ادبي يدرسها الطالب ، والامتحان سوف يكون نص ادبي مماثل نقيس من خلاله مهارة الطالب في توظيف ما تعلمه في سياق جديد.

- نوعية جديدة لأسئلة التعبير

وأضاف أنه فيما يتعلق بالتعبير فقد وضع المركز القومي للامتحانات نوعية جديدة من الاسئلة في امتحان اللغة العربية ، كى تلائم طبيعة أسئلة الاختيار من متعدد ونظرا لانها مبتكرة ولعدم ألفة الطلاب والمعلمين بها ظنوها غير موجودة، ولكن الحقيقة انها موجودة وتقيس بالفعل نواتج تعلم التعبير.

وتابع وزير التربية والتعليم ، وبالتالي نستنتج من هذا ان القصة والتعبير لم يتم الغائهم كما يشيع البعض وإنما قمنا بوضع أسئلة لقياس مستوى الفهم فيهما متلائمة مع نوعية الأسئلة المستخدمة، و نصح الطلاب باعادة النظر في الامتحان وإجاباته عند نشره يوم الاحد القادم ان شاء الله للتعرف على هذه النوعية من الاسئلة ،متمنيا لهم النجاح الباهر .