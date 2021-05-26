وزير خارجية الصين: بلادنا أكبر شريك تجاري لإفريقيا للعام الـ12 على التوالي

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي، إنه يتعين على الصين وإفريقيا، العمل معا لخلق وضع جديد في التعاون الثنائي ، وأضاف خلال حفل استقبال نظمه السلك الدبلوماسي الإفريقي في الصين مساء أمس بمناسبة "يوم إفريقيا"، بحضور الدكتور محمد البدري، سفير مصر في الصين، والسفراء الأفارقة المعتمدين لدى بكين ، إن يوم إفريقيا يوم مهم للشعوب الإفريقية في سعيها من أجل الاستقلال وتعزيز الوحدة، مؤكدا أن تعزيز الوحدة والتعاون مع الدول الإفريقية أولوية ثابتة لدبلوماسية الصين.

وتابع وانج أن أن الصين وإفريقيا تقاتلان جنبا إلى جنب من أجل الاستقلال الوطني والحفاظ على الكرامة الوطنية، كما تدعم كل منهما الأخرى في القضايا التي تنطوي على المصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية لكل منهما.

- المساعدة في التغلب على كورونا

وأشار وانج إلى أنه وسط تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ساعدت الصين وأفريقيا بعضهما البعض في التغلب على الصعوبات معا، وأن الصين أكبر شريك تجاري لإفريقيا للعام الـ12 على التوالي، وأن التعاون الصيني-الإفريقي في إطار مبادرة الحزام والطريق استمر في التعمق وأصبح أكثر فعالية.

ولفت وانج إلى أنه فيما يتعلق بالشؤون العالمية، تدعم الصين وأفريقيا بعضهما البعض، حيث تدعمان سويا التعددية ، والعدالة ضد تسييس المرض، والتمييز العنصري، والتدخل الأجنبي.

- تعزيز التنسيق في الشؤون الدولية

ودعا وانج الجانبين الصين والإأفريقي إلى إنجاح الاجتماع المقبل لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي (فوكاك)، والعمل معا للتغلب بسرعة على (كوفيد-19)، وتعزيز تطوير التعاون العملي بطريقة ثابتة، وتعزيز التنسيق بينهما في الشؤون الدولية.

من جانبه ألقى السفير الدكتور محمد البدري، سفير مصر في الصين، كلمة أكد فيها على اعتزاز مصر بانتمائها الإفريقي الراسخ، مشيراً إلى أن مصر قد أخذت على عاتقها دائما أن تحمل الشواغل الإفريقية إلى العالم وأن تحمي المصالح والحقوق الإفريقية في كل محفل دولي أو إقليمي، ومبرزاً حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على الحضور في كافة القمم الإفريقية وتعزيزه لجهود التنمية المصرية في إفريقيا خلال السنوات الماضية.