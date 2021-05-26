ضبط 7.6 طن مواد غذائية فاسدة بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، وبالاشتراك مع مباحث التموين بالبحيرة حملة مكبرة للرقابة على المحلات التجارية والمخابز، ومحلات بيع المنتجات الطبية المختلفة، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والتأكد من تاريخ الإنتاج والانتهاء وذلك من أجل الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب في المواد الغذائية المختلفة.



- ضبط 7.6 طن مواد غذائية فاسدة

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين ورجال مديرية الشئون الصحية عن ضبط 7 طن و 600 كجم مواد غذائية فاسدة، عبارة عن عدد 100 شكارة فول صحيح محلى وزن الشكارة 70 كجم بإجمالي وزن 7 طن مجهول المصدر معبأ في شكائر خاصة بالأعلاف، بياناتها تخالف المحتوى الغذائي وغير صالح للاستهلاك الآدمي لتغير خواصها الطبيعية، بأحد الثلاجات بمركز كفر الدوار، وتم تحرير محضر بالمخالفة، والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة.

كما تم ضبط عدد 3 براميل بقايا جبن ابيض وزن البرميل 209 كيلو إجمالي وزن 600 كيلو بدون بيانات وغير صالح للاستهلاك الأدمي لتغير خواصها الطبيعية لاحتوائها على عفن ظاهري وحشرات وعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي بأحد الثلاجات بمركز كفر الدوار ، وتم تحرير محضر بالمخالفة، والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة.

- ضبط 300 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر

وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة قد تمكنت أمس من ضبط 300 ألف قطعة مستلزمات طبية "كمامة" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مخزن لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وجارى تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.