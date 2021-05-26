نشاط الرئيس السيسي أمس يتصدر اهتمامات وعناوين صحف القاهرة

استقبل وزير خارجية قطر ووفد سعودي وتسلم أرفع وسام رياضي إفريقي

تصدر نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بالإضافة إلى عدد من أخبار الشأن المحلي اهتمامات وعناوين صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء.



فتحت عنوان "الرئيس: تركيز الجهود لتحقيق السلام ودرء المخاطر عن الأمة" ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على تحقيق التعاون والبناء، ودعم التضامن العربي كنهج إستراتيجي راسخ لسياستها، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، مع تركيز الجهود لتحقيق الخير والسلام والتنمية لشعبي مصر وقطر، وكذلك التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.

- استقبال وزير خارجية قطر



وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي، أمس، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، إلى جانب عبدالله الخليفي، رئيس جهاز أمن الدولة القطري.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن وزير الخارجية القطرى نقل للرئيس السيسي رسالة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، تضمنت توجيه الدعوة إلى الرئيس لزيارة الدوحة، والإعراب عن التطلع لتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذلك مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف بشأنها، بما يخدم تطلعات الدولتين.

من جهته، طلب الرئيس السيسي نقل تحياته للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، معربا عن ترحيب مصر بالتطورات الأخيرة في مسار العلاقات المصرية . القطرية، ومشيرا إلى التطلع لتحقيق التقدم في هذا الشأن في مختلف المجالات، بما يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين، وكذلك الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية.

- لقاء وفد سعودي



وفي متابعتها أيضا لنشاط الرئيس السيسي أمس، أكدت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس السيسى أكد عمق وخصوصية العلاقات بين مصر والسعودية فى كافة المجالات، وأهمية تعظيم دور الجهات المعنية بالشباب والرياضة لدى الجانبين في النهوض بالشباب رياضياً واجتماعياً وثقافياً، والذين يمثلون كتلة الأغلبية من تعداد البلدين.

وأوضحت الصحيفة أن ذلـك جاء خـلال لقاء الـرئيس السيسي أمس الأمير عبد العزيز بـن تركي الفيصل، وزيــر الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وذلــــك بحضور الدكـتـور أشرف صبحى وزير الشباب والريـاضـة، والوزير عـباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب ٍكل من الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء وزير الحج والعمرة، والسفير أسامة نقلى سفير المملكة العربية السعودية بـالـقـاهـرة، ويـاسـر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ونقلت الصحيفة عن الـسـفـيـر بسام راضي المتحدث الرسمي باسـم رئاسـة الجمهورية قوله: إن اللقاء شهد التباحث حول ُسبل تعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية لتبادل الاستفادة من تجارب العمل الشبابي والـريـاضـي بكلا البلدين الشقيقين، وكيفية استغلالها في استثمار طاقات الشباب، وبناء كوادر مجتمعية شبابية فعالة.

ومــن جـانـبـه؛ أعـــرب الأمير عبد العزيز بـن تركى عـن تشرفه بلقاء الـرئـيـس، ً نـاقـلا إلـيـه تحـيـات أخيه العاهل السعودى وولى العهد، ومشيداً باهتمامه بالمجالين الشبابى والرياضى، لا سيما من خلال تبنى العديد من المـبـادرات التفاعلية مع الشباب،وإقامة الفعاليات والمؤتمرات الوطنية والإقليمية والعالمية فى هذا الصدد، والتى تعكس الدور المحورى للشباب فـى استراتيجية التنمية الوطنية فى مصر.

- الرئيس يتسلم أرفع وسام رياضي إفريقي



وتحت عنوان "السيسي يتسلم أرفع وسام رياضي إفريقي"، ذكرت (الأخبار) أن الرئيس السيسي، أكد توفير الدولة المصرية لشتى سبل الدعم لعقد اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الأفريقية في القاهرة فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها القارة الأفريقية بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن مصر مستعدة دائماً لاستضافة كافة الأحـداث والفعاليات الرياضية فى أى وقـت وتوفير جميع الإمكانات والقدرات التنظيمية والإدارية واللوجستية لإنجاحها.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقائه أمس مصطفى براف، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية «الأنوكا»، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والـريـاضـة، وهـشـام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضــي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قوله إن مصطفى بــراف قام بإهداء الرئيس وسـام الاستحقاق الخـاص باللجنة الأولمبية الإفريقية، والـذى يعد أحد أرفع الأوسمة الرياضية في القارة الإفريقية، مشيداً بدور مصر التاريخى كإحـدى الدول الإفريقية المتفوقة فى مختلف الرياضات الجماعية والفردية، ً خاصة فى ظل كونها أكثر الدول فوزًا بدورة الألعاب الأفريقية على مـدار التاريخ، وهـو الأمـر الـذى يعد امـتـداداً للموقع المصرى الريادى فى أفريقيا على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب تلك الرياضية.

- شكر لمصر لاستضافة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الإفريقية



وأعـرب رئيس اللجنة الأولمبية الإفريقية عن تقديرهم لكافة التسهيلات والتجهيزات التي وفرتها مصر لاستضافة فعاليات الجمعية العمومية التاسعة عشرة لها بالقاهرة، مؤكداً ثقتهم في نجاح مصر على جميع الأصعدة في استضافة مختلف الفعاليات الرياضية عالمياً وقـارياً، ً خاصة في ضـوء الخبرة المصرية المتراكمة في هذا الصدد، وكذلك ما تتمتع به مصر من بنية تحتية مجهزة على أعلى مستوى، وهو ما انعكس في التنظيم الرائع الأخير لبطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر، والذي حظي بإشادة دولية واسعة.

- دعم وتشجيع القطاع الخاص لجهوده في مسيرة التنمية



وتحت عنوان "مدبولى: القطاع الخاص شريك في النهضة التنموية"، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الدولة تعمل على دعم وتشجيع القطاع الخاص، بوصفه شريكا مهما في مسيرة النهضة التنموية التي تقوم بها مصر. حاليا في مختلف القطاعات، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال إن الحكومة حققت خطوات ملموسة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولا تزال أمامنا بعض التحديات، لذا فمن الضروري مشاركة القطاع الخاص في مواجهة هذه التحديات، التي من بينها ضرورة العمل على توفير مليون فرصة عمل سنويا، في ظل ظروف جائحة "كورونا" الصعبة. وأشار رئيس مجلس الـوزراء، خلال افتتاح المجمع الصناعي لمجموعة "العربي" في مدينة قليوب، إلى سعى الدولة لتوطين مختلف الصناعات، وتعظيم المكون المحلى في التصنيع، إلى جانب الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في هذه الصناعات.

على صعيد آخر، التقى د. مدبولى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الهيئة. واستعرض عبدالوهاب الترتيبات التي تقوم بها الهيئة لتنظيم الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الإفريقية، خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو بشرم الشيخ.

- الحكومة تسحب مشروعي قانون التعليم والمرور



وفي الشأن البرلماني، وتحت عنوان "الحكومة تسحب مشروعي قانون التعليم والمرور من النواب"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب أعلن، خلال الجلسة العامة أمس، أن مجلس الوزراء سحب مشروعات قوانين، من بينها مشروعات بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، وبعض مواد قانون المرور، وبعض أحكام قانون تنمية التصدير، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة.

من جهته، أكد المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، خلال الجلسة العامة، أن مشروعات الصرف الصحى المنفذة كلفت الدولة 67 مليار جنيه، ويستفيد منها 45 مليون مواطن، وجار تنفيذ 473 مشروعا.

وتحت عنوان "رئيس الوزراء يستعرض استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد التوسع في المشروع القومى للبتلو وتنفيذ 564 قافلة بيطرية علاجية مجانية في 23 محافظة لعالج وفحص 201 ألف حيوان.

وأوضحت الصحيفة أن ذلـك جاء خـلال الاجتماع الذي عقده رئيس الـوزراء أمس مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، والدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التي تعمل عليها الوزارة في مجال الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

- جهود الدولة لتوطين مختلف الصناعات



وفي تناولها أيضا لنشاط رئيس مجلس الوزراء أمس، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الدولة تعمل على توطين مختلف الصناعات ودعم وتشجيع القطاع الخاص باعتباره شريكًا مهمًا في مسيرة النهضة التنموية التي تقوم بها مصر حاليًا في مختلف القطاعات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا: حققنا خطوات ملموسة في برنامج الإصلاح الاقتصادي ولا تزال أمامنا بعض التحديات ولذا فمن ألضروري مشاركة القطاع الخاص فى مواجهة هذه التحديات والتي من بينها ضرورة العمل على توفير مليون فرصة عمل سنويًا فى ظل ظروف صعبة نظرًا لجائحة كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال افتتاحه المجمع الصناعي بقليوب المتخصص في إنتاج أدوات وأجهزة الطهي، رافقه نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وعبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور ممدوح العربي نائب ريس مجلس إدارة مجموعة "العربي".

وأكد رئيس الوزراء سعى الدولة إلى توطين مختلف الصناعات وتعظيم المكون المحلي في التصنيع إلـى جانب الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة فى هذه الصناعات باعتبار أن الصناعة ستقود قاطرة التنمية في المرحلة المقبلة.

كما ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، التقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاستعراض عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الهيئة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة إنه فيما يتعلق بموقف الإشغال بالمناطق الحرة العامة حتى نهاية أبـريـل المـاضـي، فـإنـه يـوجـد حاليا 9 مناطق حرة عامة بدأت النشاط بالإضافة إلى 205 مشروعات منطقة حرة خاصة، وبلغت نسبة الإشغال بالمساحات المخصصة لاستقبال المشروعات بالمناطق الحرة العامة 85 %.