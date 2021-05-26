الأربعاء 26 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو للتضامن مع إفريقيا فى مكافحة كورونا

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، الدول المتقدمة إلى إظهار تضامنها مع إفريقيا في المعركة ضد جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”،  وقال في رسالة بمناسبة يوم إفريقيا، الذي يصادف يوم 25 مايو، إنه "للقضاء على الوباء ودعم الانتعاش الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، نحتاج إلى ضمان الوصول العادل والشامل إلى لقاحات كوفيد-19".

 

وأضاف "بمناسبة يوم إفريقيا لهذا العام، أجدد دعوتي إلى الدول متقدمة النمو من أجل أن تتضامن مع إفريقيا، موضحا أنه في الوقت الحالي، هناك "خلل عميق" في توزيع اللقاحات بين الدول، حيث كشف أحدث الأرقام عن أن البلدان الإفريقية لم تتلق سوى 2 بالمئة من اللقاحات، حسبما ذكر المسئول الأرفع في الأمم المتحدة.

 - كورونا تسببت فى ركود عالمى

وقال "جوتيريش"، إن “جائحة ”كوفيد-19" تسببت بركود عالمي وكشفت "عن أوجه تفاوت ومواطن ضعف عميقة، وتهدد بنسف المكاسب الإنمائية التي تحققت في إفريقيا وفي غيرها من المناطق بشق الأنفس".

وأوضح أن الجائحة أدت أيضا إلى زيادة العوامل المحركة للصراعات من خلال زيادة اللا مساواة والكشف عن هشاشة الحكم في العديد من الدول، لا سيما في تقديم الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم والكهرباء والمياه والصرف الصحي، كما تفاقم تأثير الجائحة بسبب أزمة المناخ، التي تؤثر بشكل غير متناسب على الدول النامية.

 بداية ظهور كورونا

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو “كوفيد-19” ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

جوتيريش الامم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أفريقيا جائحة كوفيد-19 توزيع اللقاحات لقاحات كوفيد-19

الأكثر قراءة

«بنمثل عليها وقلعنا الأسود».. رامى رضوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

جنود إثيوبيون فى القضارف يطلبون اللجوء للسودان

خاص.. قائمة الراحلين عن الزمالك في الموسم الجديد

طلبت شيئًا مهينًا لوحيد حامد.. سبب استبعاد محسنة توفيق من مسلسل «العائلة»

ضبط 7.6 طن مواد غذائية فاسدة بالبحيرة

نشاط الرئيس السيسي أمس يتصدر اهتمامات وعناوين صحف القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعي

الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

ماجد حبته

جولة بلينكن.. محطتان ناقصتان

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنود النيل.. حُماة النيل

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عدوان الاحتلال متواصل: شهيد و16 معتقلًا واستيلاء على آلاف الدونمات اليوم

الاحتلال الإسرائيلى يطلق قنابل سامة اتجاه اللبنانيين فى الجنوب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من القدس