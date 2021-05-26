الأمين العام للأمم المتحدة يدعو للتضامن مع إفريقيا فى مكافحة كورونا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، الدول المتقدمة إلى إظهار تضامنها مع إفريقيا في المعركة ضد جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”، وقال في رسالة بمناسبة يوم إفريقيا، الذي يصادف يوم 25 مايو، إنه "للقضاء على الوباء ودعم الانتعاش الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، نحتاج إلى ضمان الوصول العادل والشامل إلى لقاحات كوفيد-19".

وأضاف "بمناسبة يوم إفريقيا لهذا العام، أجدد دعوتي إلى الدول متقدمة النمو من أجل أن تتضامن مع إفريقيا، موضحا أنه في الوقت الحالي، هناك "خلل عميق" في توزيع اللقاحات بين الدول، حيث كشف أحدث الأرقام عن أن البلدان الإفريقية لم تتلق سوى 2 بالمئة من اللقاحات، حسبما ذكر المسئول الأرفع في الأمم المتحدة.

- كورونا تسببت فى ركود عالمى

وقال "جوتيريش"، إن “جائحة ”كوفيد-19" تسببت بركود عالمي وكشفت "عن أوجه تفاوت ومواطن ضعف عميقة، وتهدد بنسف المكاسب الإنمائية التي تحققت في إفريقيا وفي غيرها من المناطق بشق الأنفس".

وأوضح أن الجائحة أدت أيضا إلى زيادة العوامل المحركة للصراعات من خلال زيادة اللا مساواة والكشف عن هشاشة الحكم في العديد من الدول، لا سيما في تقديم الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم والكهرباء والمياه والصرف الصحي، كما تفاقم تأثير الجائحة بسبب أزمة المناخ، التي تؤثر بشكل غير متناسب على الدول النامية.

بداية ظهور كورونا

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو “كوفيد-19” ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.