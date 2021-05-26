صحف القاهرة: التنسيق بين مصر وأمريكا ركيزة مهمة لتحقيق الاستقرار الإقليمى

أكدت صحيفة (الأهرام) أن العلاقات المصرية - الأمريكية تتسم بالشراكة الاستراتيجية المتميزة، والممتدة في كل المجالات السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، ويشكل التعاون والتنسيق بين البلدين ركيزة مهمة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وشددت الصحيفة، في افتتاحيتها الصادرة، اليوم الأربعاء، بعنوان "التنسيق المصري ــ الأمريكي لتحقيق الاستقرار الإقليمي"، أن مصر دولة إقليمية مهمة لها ثقلها السياسي والاقتصادي والأمني، وأمريكا قوى كبرى في النظام الدولي ولها ثقلها السياسي، والاقتصادي، والعسكري، ولديها تشابكات مهمة خاصة في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك فإن التشاور والتعاون بينهما دائما ما يصب في مصلحة المنطقة، وتحقيق الاستقرار، والتنمية فيها.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في هذا الإطار فإن اتصال الرئيس بايدن بالرئيس السيسي مرتين خلال الأيام الماضية يعكس التقدير الكبير من جانب الولايات المتحدة لأهمية الدور المصري في تحقيق الاستقرار الإقليمي، والذي ظهر جليا بوضوح في الجهود المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والتوصل إلى هدنة، والعمل الدؤوب لتحويلها لاتفاق هدنة دائم.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالتأكيد على أن التنسيق المصري ـ الأمريكي يكتسب أهمية كبيرة أيضا في العديد من الملفات مثل محاربة الإرهاب، وكذلك تحقيق الأمن، والاستقرار في ليبيا، وأيضا الدور الأمريكي يكتسب أهمية كبيرة في حل مشكلة سد النهضة وتعزيز الأمن المائي لمصر.

ومن جانبها، أكدت صحيفة (الجمهورية) أن تمسك مصر بحقوقها المائية وضـرورة التوصل لاتـفـاق قانوني منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية مـلء وتشغيل سـد النهضة، رسالة واضحة أكدها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاتصال الهاتفي، الذي تلقاه من نظيره الأمريكي جو بايدن، حيث تبادل الرئيسان الرؤى والتقديرات تجاه تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.. ودعم التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الصحيفة، في افتتاحيتها، اليوم الأربعاء، الصادرة بعنوان "دور مصر المحوري في قضايا المنطقة"، إلى أنه في هذا الإطار جاءت إشـادة الرئيس الأمريكي بجهود الرئيس السيسي في التوصل لوقف إطلاق النار بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وجهود مصر لإعادة إعمار غزة وتثبيت وقف إطلاق النار، وفي هذا الصدد أيضا كان توافق الطرفين حول أهمية العمل على استعادة توازن أركان الدولة الليبية واستقرارها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي نهاية العام الحالي.

ولفتت "الجمهورية" إلى أن الاتصال الهاتفي من الرئيس الأمريكي للرئيس السيسي ركز أيضا على تبادل الـرؤى حول ملف سد النهضة، والتفهم الأمريكي للموقف المصري وضرورة التوصل لاتفاق عـادل ومنصف وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وتأكيد الجانب الأمريكي على بذل المزيد من الجهد من أجل ضمان الأمن المائي لمصر.. وقد تم التوافق بشأن تعزيز الجهود الدبلوماسية خلال الفترة المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالتشديد على أن الاتصال الثاني للرئيس الأمريكي خلال أيام بالرئيس عبدالفتاح السيسي يأتي تأكيدًا للدور المصري المحوري والمهم في القضايا الإقليمية والدولية.