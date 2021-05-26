الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«ذا فيرج»: قدرة كابلات «يو إس بي - سي» ستصل إلى 240 وات قريبًا

USB-C
USB-C

ذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن الكابلات من نوعية "يو إس بي - سيUSB-C" على وشك الانتقال من قدرة 100 وات إلى 240 وات، وهو ما يكفي لتشغيل أجهزة كمبيوتر محمولة، ووفقًا للموقع فإن مواصفات الإصدار 2.1 من "يو إس بي - سي" تضاعف إخراج كابل الكل في واحد بأكثر من الضعف، وأشار الموقع التقني إلى أنه قريبًا لن تحتاج غالبية أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى أن تكون مجهزة بمقبس أسطواني قبيح وبطارية خاصة لشحنها.

- مضاعفة الطاقة


وأعلن منتدى منفذي "يو إس بي" مضاعفة كمية الطاقة التي يمكنك إرسالها عبر كابل "يو إس بي - سي" إلى 240 وات، مما يعني أنك ستتمكن في النهاية من توصيل نفس النوع من كبل (USB-C) متعدد الأغراض الذي تستخدمه حاليًا، وذلك على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف خفيفة الوزن، وفي السابق، كانت مواصفات توصيل الطاقة في كابلات "يو إس بي - سي" تصل إلى 100 وات ما أعاق الصناعة قليلاً.


و"يو إس بي- فئة سي أو USB Type -C"‏ اختصارا USB-C هو منفذ- وشكل منفذ- ناقل متسلسل عالمي جديد تم إطلاقه بواسطة منتدى منفذي اليو إس بي، وهو وريث الفئة الأكثر شيوعا من الموصلات الناقل التسلسلي العالمي ناقل البيانات والاتصالات والطاقة من نوع التوصيل والتشغيل ويسمح بوصل أغلب الملحقات الطرفية والأجهزة المقترنة بالحاسوب لنقل المعلومات بينهما تسلسليا ويتشارك مع منفذ منفذ الصاعقة “Thunderbolt” في نفس الشكل مع اختلافهم في الإمكانيات.

تُعتبَر كابلات يو إس بي 3.1 كبلات يو إس بي فئة سي كاملة الميزات. وهي عبارة عن كابلات ذات علامات إلكترونية تحتوي على شريحة بوظيفة معرف استنادًا إلى قناة التكوين والرسائل المحددة من قِبل البائع “VDM” من مواصفات USB Power Delivery 2.0. يجب أن يكون طول الكابل 2 مترًا للجيل 1 أو ≤1 مترًا للجيل 2.

كاليفورنيا كابل يو إس بي - سي USB-C كابلات

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