اليوم.. دورة استثنائية حول حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية

تعقد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، دورة استثنائية حول حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، عبر تقنية الاتصال المرئي وبرئاسة دولة الكويت ومشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء، وستكون الدورة بعنوان "حماية حقوق الإنسان في القدس والأراضي العربية المحتلة".

ودعت الكويت إلى عقد دورة استثنائية للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان التابعة لجامعة الدول العربیة، بعنوان (حماية حقوق الإنسان في القدس والأراضي العربية المحتلة) .

وقد تصاعد التوتر في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة الإثنين، وذلك قبل جولة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة والتي تأتي بعد تصعيد دام بين الجانبين استمر 11 يوما.

ووقعت صدامات جديدة الجمعة بين المصلين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية التي تحتلها اسرائيل منذ 1967، أسفرت عن 21 إصابة على ما أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان: إن "وزير الخارجية بلينكن سيلتقي القادة الإسرائيليين للبحث في دعمنا الثابت لأمن إسرائيل. سيواصل جهود حكومتنا لإعادة بناء العلاقات مع الفلسطينيين وقادتهم وكذلك دعمنا لهم بعد سنوات كانوا فيها مهملين".

وأضاف الرئيس الديمقراطي "سيتحادث مع شركاء رئيسيين آخرين في المنطقة خصوصا بشأن الجهود الدولية المنسقة لضمان وصول مساعدة فورية لغزة يستفيد منها السكان وليس حركة حماس وبشأن طريقة خفض مخاطر تجدد النزاع في الأشهر المقبلة".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس الإثنين: إنه "وقع خمسة أوامر مصادرة لمواد كيماوية كانت متجهة إلى غزة" وبحسب بيان صادر عن مكتبه فإن هذه المواد كانت ستستخدم في "أغراض مدنية وعسكرية في موقع للتصنيع تابع للجناح العسكري لحركة حماس".