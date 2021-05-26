حوادث عالمية .. سفينة صيد يابانية تصطدم بروسية وانفجار مستودع في المكسيك

اصطدمت سفينة صيد يابانية بسفينة روسية قبالة جزيرة هوكايدو بشمال اليابان ، وسط مخاوف من إمكانية أن يكون ثلاثة من طاقم السفينة اليابانية قد لقوا حتفهم، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء.



وذكرت وكالة كيودو للأنباء نقلا عن السلطات المحلية أنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم الخمسة من سفينة صيد السلطعون التي يبلغ وزنها 7ر9 طن بعد أن اصطدمت بالسفينة الروسية "آمور" التي يبلغ وزنها 662 طنا.

ووردت تقارير عن احتمال وفاة ثلاثة من الأفراد الخمسة ولكن لم يتم تأكيد ذلك رسميا.



ووقع الحادث على بعد حوالى 23 كيلومترا شمال شرق ميناء مونبيتسو في هوكايدو حوالي الساعة السادسة صباحا (2100 بتوقيت جرينتش من مساء الثلاثاء)، وفقا لما ذكره التقرير.

وفي المكسيك ، أصيب 15 شخصا على الأقل جراء انفجار وقع في مستودع بمدينة سانكتوروم المكسيكية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.



وذكر موقع "إلسولديت لاكسكالا" المحلي أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحريق ولم ترد بعد أي تقارير عن السبب وراء وقوع الانفجار.

و في الصين ، شهد أحد الطرق الصينية حادثا مرعبا تسبب فيه انفجار مفاجئ لأنبوب غاز يمر أسفل الطريق.

وأدى الانفجار إلى دفع المارة إلى أعلى وسقوطهم بجانب الطريق الذي تعرض جزء منه للانهيار، حسب ما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.

وأشارت الصحيفة الصينية إلى أن الحادث أدى إلى إلقاء المارة على جانبي الطريق متأثرين بقوة الانفجار.

ورصد مقطع فيديو نشرته الصحيفة لحظة قيام مجموعة من العمال بإجراء عملية صيانة جانب بالوعة في وسط الطريق قبل أن يحدث انفجار تحت سطحه ويؤدي إلى تحطم بعض السيارات وإلقاء عدد من المارة بعيدا.

وتبع الانفجار حدوث انهيار جزء من الطريق المحيط بموقع الحادث.الروسي