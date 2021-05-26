الأربعاء 26 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الدولة الوطنية فى عالم متغير» على طاولة المجلس الأعلى للثقافة.. اليوم

المجلس الأعلي للثقافة
المجلس الأعلي للثقافة

تعقد بالمجلس الأعلى للثقافة٬ في السادسة مساء اليوم٬ عبر تطبيق "زووم"٬ ندوة تفاعلية أونلاين بعنوان "الدولة الوطنية في عالم متغير: المستجدات السياسية والاقتصادية"٬ والتي تنظمها لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس ومقررها الدكتور جمال زهران، و يدير الندوة المهندس محمد أحمد مرسي - أستاذ العلاقات الدولية وعضو اللجنة.

وويشارك في الندوة كل من: السفير الدكتور بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، الدكتور أحمد غنيم- الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، المستشار الثقافي المصري الأسبق في برلين وفيينا، والدكتورة هدى رؤوف- مدرس العلوم السياسية وعضو اللجنة.

يصاحب الندوة بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات على "فيسبوك"٬ وتهدف إلى عرض المستجدات والتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه الدولة الوطنية في ظل عالم يتشكل وعرضها من وجهت نظر مصرية، والتواصل مع الشباب المصري المقيم في الخارج وتوضيح حجم التفاعلات الدولية التي تؤثر على مصر والمنطقة وما يجب أن نقوم به سواء في الداخل أو الخارج من أجل دعم الدولة وجهودها في الحفاظ على الدولة الوطنية قوية وبناء عقل جديد قادر على التكيف مع هذا العالم الجديد الذي تكون ومازال يتكون، مع عرض الرؤية المحلية للمشروع التنموي المصري ودور كل مصري فيه مع تقديم رؤية مصرية لما يحدث حولنا.

أما عن محاور الندوة فتتناول: بناء الهوية الوطنية على أسس حديثة ودور الدولة في إعادة صياغة هذه الهوية الأصيلة التي تعتمد على الاعتدال والوسطية والاعتزاز بالتاريخ والحضارة المصرية التي تعتبر البنية التحتية الثقافية والمعرفية للحضارة الإنسانية، وهى كالآتي:

(وضع المنتج الثقافي في البناء الاقتصادي الجديد للدولة – الصياغة الجديدة للتراث الحضاري المادي وغير المادي من خلال تدشين سلسلة من المتاحف المتطورة المتخصصة – المستجدات الاقتصادية العالمية في ظل عالم ما بعد كورونا واستجابة الدولة لها). تعامل الدولة مع المتغيرات الدولية في ظل إعادة توزيع القوة وظهور قوى عالمية بمشروعات جديدة.

ما مدى تأثير هذا على مصر وما دور المصريين في الداخل والخارج لدعم تحركات الدولة المصرية. (الصين ومشروع الحزام الطريق – التنافس الدولي وانعكاساته على المنطقة ومصر – وجهت النظر المصرية في التعامل مع القضايا السياسية الدولية) • القوى الإقليمية والتنافس على المجال الحيوي المصري، الرؤية المصرية للقضايا الإقليمية. (التهديدات الإقليمية والسياسة الخارجية المصرية).
 

الدولة الوطنية في عالم متغير المجلس الأعلى للثقافة الدكتور جمال زهران دكتورة هدي وصفي بناء الهوية الوطنية

الأكثر قراءة

«بنمثل عليها وقلعنا الأسود».. رامى رضوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

جنود إثيوبيون فى القضارف يطلبون اللجوء للسودان

خاص.. قائمة الراحلين عن الزمالك في الموسم الجديد

سعر الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء 26-5-2021 فى مصر

طلبت شيئًا مهينًا لوحيد حامد.. سبب استبعاد محسنة توفيق من مسلسل «العائلة»

اتحاد المقاولين اليمنى: 90 مليار دولار قيمة فاتورة إعادة الإعمار فى اليمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعي

الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

ماجد حبته

جولة بلينكن.. محطتان ناقصتان

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنود النيل.. حُماة النيل

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عدوان الاحتلال متواصل: شهيد و16 معتقلًا واستيلاء على آلاف الدونمات اليوم

الاحتلال الإسرائيلى يطلق قنابل سامة اتجاه اللبنانيين فى الجنوب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من القدس