«الدولة الوطنية فى عالم متغير» على طاولة المجلس الأعلى للثقافة.. اليوم

تعقد بالمجلس الأعلى للثقافة٬ في السادسة مساء اليوم٬ عبر تطبيق "زووم"٬ ندوة تفاعلية أونلاين بعنوان "الدولة الوطنية في عالم متغير: المستجدات السياسية والاقتصادية"٬ والتي تنظمها لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس ومقررها الدكتور جمال زهران، و يدير الندوة المهندس محمد أحمد مرسي - أستاذ العلاقات الدولية وعضو اللجنة.

وويشارك في الندوة كل من: السفير الدكتور بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، الدكتور أحمد غنيم- الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، المستشار الثقافي المصري الأسبق في برلين وفيينا، والدكتورة هدى رؤوف- مدرس العلوم السياسية وعضو اللجنة.

يصاحب الندوة بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات على "فيسبوك"٬ وتهدف إلى عرض المستجدات والتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه الدولة الوطنية في ظل عالم يتشكل وعرضها من وجهت نظر مصرية، والتواصل مع الشباب المصري المقيم في الخارج وتوضيح حجم التفاعلات الدولية التي تؤثر على مصر والمنطقة وما يجب أن نقوم به سواء في الداخل أو الخارج من أجل دعم الدولة وجهودها في الحفاظ على الدولة الوطنية قوية وبناء عقل جديد قادر على التكيف مع هذا العالم الجديد الذي تكون ومازال يتكون، مع عرض الرؤية المحلية للمشروع التنموي المصري ودور كل مصري فيه مع تقديم رؤية مصرية لما يحدث حولنا.

أما عن محاور الندوة فتتناول: بناء الهوية الوطنية على أسس حديثة ودور الدولة في إعادة صياغة هذه الهوية الأصيلة التي تعتمد على الاعتدال والوسطية والاعتزاز بالتاريخ والحضارة المصرية التي تعتبر البنية التحتية الثقافية والمعرفية للحضارة الإنسانية، وهى كالآتي:

(وضع المنتج الثقافي في البناء الاقتصادي الجديد للدولة – الصياغة الجديدة للتراث الحضاري المادي وغير المادي من خلال تدشين سلسلة من المتاحف المتطورة المتخصصة – المستجدات الاقتصادية العالمية في ظل عالم ما بعد كورونا واستجابة الدولة لها). تعامل الدولة مع المتغيرات الدولية في ظل إعادة توزيع القوة وظهور قوى عالمية بمشروعات جديدة.

ما مدى تأثير هذا على مصر وما دور المصريين في الداخل والخارج لدعم تحركات الدولة المصرية. (الصين ومشروع الحزام الطريق – التنافس الدولي وانعكاساته على المنطقة ومصر – وجهت النظر المصرية في التعامل مع القضايا السياسية الدولية) • القوى الإقليمية والتنافس على المجال الحيوي المصري، الرؤية المصرية للقضايا الإقليمية. (التهديدات الإقليمية والسياسة الخارجية المصرية).

