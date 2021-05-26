كوريا الجنوبية ترفع الإلزام بارتداء الكمامات لمن تلقى لقاح كورونا

قالت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن الكمامات لن تكون مطلوبة في الأماكن الخارجية اعتبارا من يوليو لمن تم تطعيمهم بجرعة واحدة على الأقل من كوفيد-19.

وهذه الخطوة هي محاولة لتشجيع السكان الأكبر سنا على التطعيم، فيما تهدف كوريا الجنوبية إلى تطعيم 70 في المئة على الأقل من سكانها البالغ عددهم 52 مليونا بحلول سبتمبر، من 7.7 في المئة فقط الآن.

وقال رئيس الوزراء كيم بو كيوم في اجتماع للاستجابة لفيروس كورونا اليوم الأربعاء إنه سيتم السماح للأشخاص الذين حصلوا على جرعة واحدة على الأقل بالتجمع بأعداد أكبر بدءًا من يونيو .

وأضاف أنه سيتم تعديل جميع إجراءات الحجر الصحي في أكتوبر بمجرد أن يتلقى أكثر من 70 في المئة من السكان جرعتهم الأولى.

وذكر وزير الصحة كوون ديوك تشول أن أكثر من 60 في المئة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و74 سجلوا أنفسهم للحصول على التطعيم.

وستبدأ كوريا الجنوبية بتطعيم من تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عاما اعتبارا من يوم الخميس في أكثر من 12000 عيادة.

وسجلت كوريا الجنوبية 707 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 137682 بالإضافة إلى 1940 وفاة.

إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 167.86 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و626768.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.