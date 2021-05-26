الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. «الصحة» تطلق 13 قافلة طبية داخل 13 محافظة

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلنت وزارة الصحة  السكان عن إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، اليوم وغدا الخميس، للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل).

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن القوافل ستكون في محافظات (البحر الأحمر - السويس - القاهرة - بني سويف - دمياط - الإسكندرية - المنيا - البحيرة - سوهاج - قنا - مطروح - المنوفية - أسوان) 

وكانت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج لـ170 ألفًا و138 مواطنًا من خلال 146 قافلة طبية مجانية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر أبريل الماضى.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم إجراء 24 ألفًا و13 تحليل دم وطفيليات وآشعة، وعقد 36 ألفًا و44 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 2027 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي. 

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 13 ألفًا و816 مواطناً بمحافظة أسوان، و12 ألفًا و675 مواطناً بأسيوط، و8 آلاف و198 مواطناً بالإسكندرية، و2002 مواطن بالإسماعيلية، و1830مواطناً بالأقصر، و1307 مواطنين بالبحر الأحمر، و13 ألفًا و616 مواطناً بالبحيرة، و11 ألفًا و535 مواطناً بمحافظة الجيزة، و5 الآف و840 مواطناً بالدقهلية، و1209مواطناً بالسويس، و6 آلاف و726 مواطناً بالشرقية، و4 آلاف و938 مواطناً بالغربية، و5 آلاف و631 مواطناً بالفيوم، و10 آلاف و8 مواطنين بالقاهرة.

وزارة الصحة والسكان حياة كريمه مبادرة قوافل طبية

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