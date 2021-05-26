الأربعاء 26 مايو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«الصحة» توضح خطوات التسجيل فى مبادرة الرئيس لدعم صحة الأم والجنين

مبادرة الرئيس لدعم
مبادرة الرئيس لدعم صحة الأم والجنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان خطوات التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن هذه الخطوات هي التوجه إلى أقرب وحدة صحية، وتسجيل بيانات السيدة على برنامج المبادرة، وتسجيل البيانات الشخصية على الكارت، وكذلك نتائج التحاليل على الكارت، وإجراء تحاليل السكر والفيروسات وقياس الطول والوزن والضغط وإدخال النتائج على برنامج التسجيل.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن الوحدات الصحية التابعة للمبادرة تستقبل السيدات يوميًا من الساعة ٨ صباحًا حتى ٢ ظهرًا للكشف والمتابعة والعلاج مجانًا.

وكانت وزارة الصحة والسكان أكدت أن مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل، بهدف خفض إصابات السيدات بتلك الأمراض وعدم انتقالها إلى الجنين، موضحة أن المبادرة تشمل متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود كافة، واتخاذ الإجراءات المناسبة إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس، موضحة أنه تم فحص حوالي 736 ألف سيدة من خلال المبادرة، منذ انطلاقها.

وأكدت الوزارة على تكثيف البرامج التدريبية لـ مقدمي الخدمة بـ مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين، لتقديم كافة سبل الدعم الطبي والنفسي للسيدات ممن تثبت إصابتهم خلال فحوصات المُقبلين على الزواج، ورفع الوعي الصحي لهم، مشددة على الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بهم.

ولفتت الوزارة أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتابع سير العمل  بمبادرة الرئيس للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، موجهة بزيادة عدد الأجهزة الطبية المستخدمة بالمبادرة للكشف على الأطفال بجميع الوحدات الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، لافتة إلى أنه تم فحص حوالي 1.5 مليون طفل، منذ إنطلاق المبادرة في شهر سبتمبر عام 2019.

وتابعت الوزارة أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أكدت على تكثيف الدورات التدريبية لمقدمي الخدمة بكافة المبادرات الرئاسية الصحية تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك في إطار استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، مؤكدة على ربط قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرات بـ المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، وذلك في إطار دعم استراتيجية الدولة للميكنة والتحول الرقمي.


 

وزارة الصحة
وزارة الصحة
وزارة الصحة والسكان مبادرة رئيس الجمهورية الأم والجنين

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