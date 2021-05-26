إصابات كورونا العالمية تتجاوز 167.86 مليون حالة والوفيات 3.6 مليون

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 167.86 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و626768.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.





وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:





الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة



الولايات المتحدة 590651 - 33306616

الهند 307231 - 26948874

البرازيل 449858 - 16120756

فرنسا 108596 - 5917397

تركيا 46446 - 5194010

روسيا 269666 - 5017795

المملكة المتحدة 127724 - 4464900

إيطاليا 125335 - 4194672

ألمانيا 87425 - 3652348

إسبانيا 79620 - 3636453





- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:





الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات



25 - العراق 16214 - 1172042

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن 9384 - 731436



39 - الإمارات 1654 - 557619

40 - لبنان 7684 - 538668

43- المغرب 9126 - 517113

44 - السعودية 7264 - 442071



تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.