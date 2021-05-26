الأربعاء 26 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 167.86 مليون حالة والوفيات 3.6 مليون

كورونا العالمية
كورونا العالمية

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 167.86 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و626768.
 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:



الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة


الولايات المتحدة 590651 - 33306616
الهند 307231 - 26948874
البرازيل 449858 - 16120756
فرنسا 108596 - 5917397
تركيا 46446 - 5194010
روسيا 269666 - 5017795
المملكة المتحدة 127724 - 4464900
إيطاليا 125335 - 4194672
ألمانيا 87425 - 3652348
إسبانيا 79620 - 3636453



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:



الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات


25 - العراق 16214 - 1172042
‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن 9384 - 731436

39 - الإمارات 1654 - 557619
40 - لبنان 7684 - 538668
43- المغرب 9126 - 517113
44 - السعودية 7264 - 442071

 


 تعليمات منظمة الصحة العالمية 

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite. 

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن. 

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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