الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جميلة عوض تكشف كواليس تصوير «المحكمة»

جميلة عوض
جميلة عوض

كشفت الفنانة جميلة عوض عن مشاركتها في الفيلم السينمائي الجديد "المحكمة"، والذي يضم نخبة كبيرة من النجوم الذين بدأوا التصوير بشكل مكثف تمهيدا لدخول العمل مراحل المونتاج والمكساج.

وقالت جميلة، في تصريحات لـ"الدستور"، إنها بدأت تصوير الفيلم أول أمس الأحد، مشيرة إلى أن العمل عبارة عن قصص مختلفة لكل بطل ولكن في لوكيشن واحد هو المحكمة، مثلما حدث في فيلم الصيف والذي اعتمد فيه المخرج هادي الباجوري علي اللوكيشن الواحد.

وتعاقد على الفيلم كل من الفنان محمود عبدالمغني والفنانة صابرين التى تعاقدت على المشاركة فى الفيلم الأيام الماضية وتم الإعلان عنها، وأيضا الفنانة نجلاء بدر والفنانة الشابة مايان السيد، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

وشاركت الفنانة جميلة عوض في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "حرب أهلية" والذي قدمت من خلاله دور تمارا الشابة الحقودة والغيورة والتي تقوم بعمل أشياء خارجة مع أصدقائها من أجل إزلالهم.

ومسلسل "حرب أهلية" من بطولة يسرا، باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، مروى الأزلي، تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبد العزيز وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وقدمت الفنانة جميلة قبل رمضان الماضي مسلسل "إلا أنا" والتي حققت نجاحا كبيرا، حيث ناقشت في العمل مرض البهاق وشارك في بطولته كل من الفنان خالد أنور وهدى المفتي ونجلاء بدر وباسم مغنية وآخرون، وكان قد عرض علي شاشة قناة دي إم سي وهو من إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي. 

الفنانة جميلة عوض المحكمة الفيلم السينمائي نخبة مصر

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