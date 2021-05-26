جلسة مرافعات قضائية فى دعوى المفوضية الأوروبية ضد أسترازينيكا

تعقد في بروكسل اليوم الأربعاء جلسة مرافعات قضائية في دعوى المفوضية الأوروبية ضد شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية للأدوية في قضية توريدات اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي إن "هدفنا كان ولا يزال بدون تغيير، ونسعى للحصول على جميع شحنات اللقاح التي حجزناها بموجب العقد مع "أسترازينيكا"، مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية على تسعى للحصول على تعويضات مالية.

وأشار إلى أنه إذا فشلت الشركة في تنفيذ التزاماتها، فإنها قد تتعرض لغرامات مالية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي رفع في 26 أبريل الماضي دعوى ضد شركة "أسترازينيكا"، متهما اياها بعدم الالتزام بشروط العقد لتوريدات اللقاح.

وتطالب المفوضية الأوروبية بتوريد 90 مليون جرعة من اللقاح التي كانت من المخطط لتوريدها في الثلث الأول من العام، حيث كان ينبغي على الشركة توريد 120 مليون جرعة، وهي قامت بتوريد 30 مليون جرعة منها فقط.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 158.47 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و435489.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا