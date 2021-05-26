كندا تدين تحويل بيلاروسيا مسار طائرة ركاب لاعتقال صحفى معارض

أدانت الحكومة الكندية، تحويل بيلاروسيا مسار رحلة طيران مدنية، واعتقال صحفي معارض كان على متنها.

وقال وزير الخارجية الكندي، مارك جارنو، في بيان له: "كندا تدين بشدة التحويل القسري لرحلة رايان إير رقم 4978 بذرائع كاذبة، وما تلاه من اعتقال للصحفي رومان بروتاسيفيتش من قبل بيلاروسيا"، مضيفًا: أن "هذا العمل المتهور من قبل النظام البيلاروسي يهدد سلامة الركاب، ويشكل تدخلًا خطيرًا في المبادئ الأساسية والقواعد الدولية التي تضمن سلامة الطيران المدني في جميع أنحاء العالم".

وتابع: "وفقًا لمبادرة الأجواء الأكثر أمانًا في كندا، تصدر هيئة النقل الكندية إشعارًا إلى الطيارين وتنصح المشغلين الجويين الكنديين ومالكي الطائرات المسجلين في كندا بتجنب العمل على أي ارتفاع داخل المجال الجوي البيلاروسي؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن الخطيرة التي يتعرض لها المدنيون".

وأشار الوزير إلى أن هذا العمل يمثل هجومًا صارخًا على حرية الإعلام مع تداعيات خطيرة على حقوق حرية التعبير، داعيًا بيلاروسيا إلى إطلاق سراح السيد بروتاسيفيتش على الفور.

وتشارك كندا في الاجتماع العاجل لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي هذا الأسبوع لتسليط الضوء على الظروف المحيطة بهذا الأمر.

واعترضت مقاتلة بيلاروسية، الأحد المضاي، طائرة ركاب تابعة لشركة "راين إير" بين ركابها ناشط معارض اعتقل عند وصوله إلى مينسك، ما أثار استنكار الدول الأوروبية وحلف شمال الأطلسي "ناتو" الذي طالب بفتح "تحقيق دولي" بشأن الواقعة.

وفي وقت سابق، قالت مديرية الطيران في وزارة النقل البيلاروسية، إن أصحاب الرسائل التي وصلت إلى مطار مينسك حول تفخيخ طائرة "رايان إير"، هددوا بتفجيرها فوق مدينة فيلنيوس.

وأضافت المديرية، أن أصحاب الرسائل التهديدية، طالبوا الاتحاد الأوروبي بوقف دعم التصرفات الإسرائيلية.

ونوهت المديرية، بأنه من فك تشفير المحادثات بين برج المراقبة في المطار، وطاقم طائرة "رايان إير"، يتضح أن سلطات مينسك لم تضغط بتاتًا على الطاقم لتنفيذ الهبوط الاضطراري.