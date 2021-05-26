الأربعاء 26 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا تدين تحويل بيلاروسيا مسار طائرة ركاب لاعتقال صحفى معارض

طائرة
طائرة

أدانت الحكومة الكندية، تحويل بيلاروسيا مسار رحلة طيران مدنية، واعتقال صحفي معارض كان على متنها.
وقال وزير الخارجية الكندي، مارك جارنو، في بيان له: "كندا تدين بشدة التحويل القسري لرحلة رايان إير رقم 4978 بذرائع كاذبة، وما تلاه من اعتقال للصحفي رومان بروتاسيفيتش من قبل بيلاروسيا"، مضيفًا: أن "هذا العمل المتهور من قبل النظام البيلاروسي يهدد سلامة الركاب، ويشكل تدخلًا خطيرًا في المبادئ الأساسية والقواعد الدولية التي تضمن سلامة الطيران المدني في جميع أنحاء العالم".

وتابع: "وفقًا لمبادرة الأجواء الأكثر أمانًا في كندا، تصدر هيئة النقل الكندية إشعارًا إلى الطيارين وتنصح المشغلين الجويين الكنديين ومالكي الطائرات المسجلين في كندا بتجنب العمل على أي ارتفاع داخل المجال الجوي البيلاروسي؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن الخطيرة التي يتعرض لها المدنيون".

وأشار الوزير إلى أن هذا العمل يمثل هجومًا صارخًا على حرية الإعلام مع تداعيات خطيرة على حقوق حرية التعبير، داعيًا بيلاروسيا إلى إطلاق سراح السيد بروتاسيفيتش على الفور.

وتشارك كندا في الاجتماع العاجل لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي هذا الأسبوع لتسليط الضوء على الظروف المحيطة بهذا الأمر.

واعترضت مقاتلة بيلاروسية، الأحد المضاي، طائرة ركاب تابعة لشركة "راين إير" بين ركابها ناشط معارض اعتقل عند وصوله إلى مينسك، ما أثار استنكار الدول الأوروبية وحلف شمال الأطلسي "ناتو" الذي طالب بفتح "تحقيق دولي" بشأن الواقعة.

وفي وقت سابق، قالت مديرية الطيران في وزارة النقل البيلاروسية، إن أصحاب الرسائل التي وصلت إلى مطار مينسك حول تفخيخ طائرة "رايان إير"، هددوا بتفجيرها فوق مدينة فيلنيوس.

وأضافت المديرية، أن أصحاب الرسائل التهديدية، طالبوا الاتحاد الأوروبي بوقف دعم التصرفات الإسرائيلية.

ونوهت المديرية، بأنه من فك تشفير المحادثات بين برج المراقبة في المطار، وطاقم طائرة "رايان إير"، يتضح أن سلطات مينسك لم تضغط بتاتًا على الطاقم لتنفيذ الهبوط الاضطراري.

الحكومة روسيا ارتفاع روسية الخارجية طائرة التحويل طائرات وزير الخارجية طائرة ركاب بيلاروسيا الطيران المدني حرية التعبير

الأكثر قراءة

«بنمثل عليها وقلعنا الأسود».. رامى رضوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

جنود إثيوبيون فى القضارف يطلبون اللجوء للسودان

سعر الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء 26-5-2021 فى مصر

خاص.. قائمة الراحلين عن الزمالك في الموسم الجديد

طلبت شيئًا مهينًا لوحيد حامد.. سبب استبعاد محسنة توفيق من مسلسل «العائلة»

شريف صالح: رحم الله أساتذتى العظام على كل معنى جميل سكن روحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعي

الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

ماجد حبته

جولة بلينكن.. محطتان ناقصتان

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنود النيل.. حُماة النيل

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عدوان الاحتلال متواصل: شهيد و16 معتقلًا واستيلاء على آلاف الدونمات اليوم

الاحتلال الإسرائيلى يطلق قنابل سامة اتجاه اللبنانيين فى الجنوب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من القدس