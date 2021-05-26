الإيرادات الكاملة لأفلام العيد.. رامز يواصل التألق ودينا الشربيني تتذيل القائمة

تذيلت الفنانة دينا الشربيني قائمة الايرادات خلال الموسم الحالي الذي قدم فيه ثلاث أفلام سينمائية جديدة حيث لم يلقي العمل النجاح المنتظر وسط هذا الموس،؛ بينما جاء في المرتبة الثانية فيلم ديدو، وتربع على لمركز الأول فيلم احمد نوتردام، خلال التقرير التالي ورصد الدستور في تقرير صحفي بالارقام عن تفاصيل تلك الإيرادات

- 12 مليون و443 ألف لفيلم أحمد نوتردام



حقق فيلم الفنان رامز جلال أحمد نوتردام ، 12,443,535 بعد ما يقرب من اسبوعين عرض، و الفيلم هو تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني.

و تدور أحداث "أحمد نوتردام" حول مجموعة من جرائم القتل والاختطاف تقع من قبل قاتل مجهول وتبدأ الشرطة في البحث عنه، وعندما يكتشف صحفي شاب تأثر القاتل بشخصية أحداب نوتردام المعروفة، يتنكر في شخصية شبيهة ويطلق على نفسه اسم أحمد نوتردام ويتفق مع فتاة على خطفها حتى يجذب له القاتل، الذي بالفعل يبدأ في البحث عنه والتواصل معه.

- فيلم ديدو يحقق 8 ملايين و661 ألف جنيه



حقق الفيلم الثاني ديدو 8,661,308 جنيه بعد أسبوعين أيضا، و هو من تأليف كريم فهمي، و إخراج عمرو صلاح، بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، نور قدري، أحمد فتحي.

- ثانية واحدة الأخير بـ 2 مليون و 453 ألف جنيه



حقق الفيلم الثالث والاخير ثانية واحدة اإيرادات 2 مليون و 453 ألف جنيه، و شارك في بطولته إلى جانب ديما الشربيني كل من محمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدى وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوى، تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد.



تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حيث يتعرف شاب على فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشاكل، ثم يتعرض لحادث يقلب حياته بشكل كبير.



ويشارك في دور العرض أيضا عدد من الأفلام الأجنبية والتي وصل عددها إلي ما يقرب من 9 أفلام .