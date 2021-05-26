أسعار الدواجن فى السوق اليوم الأربعاء 26-5-2021

يقدم موقع "الدستور"، في هذا التقرير، أسعار الدواجن في السوق المصري، وفقًا للتعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 26-5-2021.

أسعار الدواجن على المستوى المحلي

استقرت بورصة الدواجن اليوم فى السوق المحلية بغرفة القاهرة التجارية، وسجل الساسو 38 جنيهًا، والأوراك 33 جنيهًا للكيلو، والبانيه 65 جنيهًا، ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا.

تعرف على أسعار الدواجن في السوق المصري اليوم الأربعاء 26-5-2021

أسعار الدواجن اليوم

سعر الدواجن البيضاء من 30 إلى 31 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن البلدي من 36 إلى 38 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن الأمهات من 17 إلى 18 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن الساسو من 34 إلى 38 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض من 27 إلى 28 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر من 28 إلى 29 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي من 30 إلى 31 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

تراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 3 و5 جنيهات، وارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا.

وجاءت الأسعار علي النحو التالي :

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 4.25 إلى 4.5 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 3.25 إلى 3.5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم من 2.75 الى 3 جنيهات.

سعر كتكوت السمان عمر يوم من 2.75 إلى 3 جنيهات.

سعر كتكوت السمان الهجين عمر 14 يوم من 3 إلى 3.75 جنيه.

أسعار الرومي اليوم

واستقرت أسعار الرومى اليوم لتسجل 50 جنيهًا للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنويًا، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.

أسعار البط اليوم

واستقرت أسعار البط اليوم عند 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر، أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.