سعر اليورو الأوروبى فى السوق المصرى اليوم الأربعاء 26-5-2021

يقدم لكم موقع " الدستور" سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، في الأسواق المحلية المصرية، اليوم الأربعاء 26-5-2021 .

سعر اليورو عليى المستوى المحلى

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء عند 19.06 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

أعلي و أدني سعر لليورو الأوروبي في السوق المصري

جاءت أعلى قيمة للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية داخل بنك البركة، عند 19.10 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع. بينما تداول بنك المشرق، وبنك مصر إيران للتنمية سعر صرف اليورو عند أدنى مستوى في السوق، ليسجل 18.96 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

تعرف علي سعر اليورو الأوروبي في السوق المصري اليوم الأربعاء 26-5-2021

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلى المصرى، مستوى 19.00 جنيه للشراء، و 19.19 جنيه للبيع، ويتداول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر، عند مستوى 19.00 جنيه للشراء، و 19.23جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك عودة، عند مستوى 19.02 جنيه للشراء، و 19.20 جنية للبيع .

و في بنك الأهلي الكويتي، عرض سعر اليورو أمام الجنيه عند 19.05 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع ، و يتداول سعر اليورو مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 19.03 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف اليورو داخل البنك التجاري الدولي، مستوى 19.02 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع.

وعرض سعر صرف اليورو الأوروبي أمام نظيره المصري في السوق المحلية داخل بنك المشرق في تعاملات اليوم عند 19.02 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع، ويتداول سعر اليورو فى بنك قناة السويس، عند 19.01 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع، و بلغ سعر صرف اليورو في بنك أبوظبي التجاري، مستوى 19.02 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي، مستوى 19.01 جنيه للشراء، و 19.19 جنية للبيع .