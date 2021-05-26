الأربعاء 26 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر اليورو الأوروبى فى السوق المصرى اليوم الأربعاء 26-5-2021

اليورو الأوروبي
اليورو الأوروبي

يقدم لكم موقع " الدستور" سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، في الأسواق المحلية المصرية،  اليوم الأربعاء 26-5-2021 .

سعر اليورو عليى المستوى المحلى 

 

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء عند 19.06 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع. 

 

 أعلي و أدني سعر لليورو الأوروبي في السوق المصري 

 

جاءت أعلى قيمة للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية داخل بنك البركة، عند 19.10 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع. بينما تداول بنك المشرق، وبنك مصر إيران للتنمية سعر صرف اليورو عند أدنى مستوى في السوق، ليسجل 18.96 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

 

 تعرف علي سعر اليورو الأوروبي في السوق المصري اليوم الأربعاء 26-5-2021

 

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلى المصرى، مستوى 19.00 جنيه للشراء، و 19.19 جنيه للبيع، ويتداول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر، عند مستوى 19.00 جنيه للشراء، و 19.23جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك عودة، عند مستوى 19.02 جنيه للشراء، و 19.20 جنية للبيع .

و في بنك الأهلي الكويتي، عرض سعر اليورو أمام الجنيه عند 19.05 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع ، و يتداول سعر اليورو مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 19.03 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف اليورو داخل البنك التجاري الدولي، مستوى 19.02 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع.

وعرض سعر صرف اليورو الأوروبي أمام نظيره المصري في السوق المحلية داخل بنك المشرق في تعاملات اليوم عند 19.02 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع، ويتداول سعر اليورو فى بنك قناة السويس، عند 19.01 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع، و بلغ سعر صرف اليورو في بنك أبوظبي التجاري، مستوى 19.02 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي، مستوى 19.01 جنيه للشراء، و 19.19 جنية للبيع .

البنك الأهلي البنك الكويت تعرف علي بنك مصر تعاملات اليوم سعر اليورو السوق المصري سعر اليورو مقابل الجنيه سعر اليورو مقابل الجنية المصري البنك الأهلي المصري اليورو مقابل الجنيه المصري مقابل الجنية المصري بنك الاهلي المصري اليورو مقابل الجنيه سعر اليورو الأوروبي اليوم

الأكثر قراءة

«بنمثل عليها وقلعنا الأسود».. رامى رضوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

جنود إثيوبيون فى القضارف يطلبون اللجوء للسودان

سعر الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء 26-5-2021 فى مصر

خاص.. قائمة الراحلين عن الزمالك في الموسم الجديد

طلبت شيئًا مهينًا لوحيد حامد.. سبب استبعاد محسنة توفيق من مسلسل «العائلة»

شريف صالح: رحم الله أساتذتى العظام على كل معنى جميل سكن روحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعي

الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

ماجد حبته

جولة بلينكن.. محطتان ناقصتان

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنود النيل.. حُماة النيل

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عدوان الاحتلال متواصل: شهيد و16 معتقلًا واستيلاء على آلاف الدونمات اليوم

الاحتلال الإسرائيلى يطلق قنابل سامة اتجاه اللبنانيين فى الجنوب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من القدس