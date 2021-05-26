محلل اقتصادى: توقعات بارتفاع إيرادات قناة السويس لـ7.4 مليار دولار

عبد المنعم : 9.6 مليار جنية استثمارات قناه السويس 2020

كشف الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، والمحلل الاقتصادي، عن أهم المؤشرات لتطور أداء قناة السويس منذ إنشاء القناة الجديدة، ومدى مساهمتها في الاقتصاد القومي، حيث تعد قناة السويس والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها من القطاعات الرائدة سريعة النمو، وتمثل القناة نحو 1.9% من هيكل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحسب النشاط الاقتصادي خلال العام المالي 19/2020، ووفقًا للتوزيع القطاعي للاستثمارات الكلية بحسب النشاط الاقتصادي عام 19/2020 فقد حظيت قناة السويس باستثمارات تقدر بنحو 9.6 مليار جنيه بما يمثل نحو 0.8% من الاستثمارات الكلية، ونحو 13.3% من هيكل استثمارات الهيئات الاقتصادية بحسب القطاعات، مقارنة باستثمارات بنحو 7.8 مليار جنيه خلال عام 2018/2019.

أهم مؤشرات قياس الأداء لقناة السويس

تطور حجم الإيرادات

وأوضح «عبد المنعم» لـ«الدستور »، أن ارتفع إجمالي إيرادات قناة السويس خلال الخمس سنوات الماضية (منذ إنشاء القناة الجديدة) 4.7 %، مقارنة بإجمالي حجم الإيرادات في الخمس سنوات السابقة، وبصورة أكثر تفصيلًا، فقد بلغت الإيرادات نحو 4.9 مليار دولار عام 2016/2017 لترتفع إلى 5.5 مليار دولار عام 2017/2018، ثم إلى 5.8 عام 2018/2019، كما استطاعت قناة السويس المحافظة على الاستقرار النسبي للإيرادات رغم التأثيرات السلبية لأداء الاقتصاد العالمي وتراجع حركة التجارة الدولية لتبلغ نحو 5.7 مليار دولار خلال عام 2019/2020.

و أكد رئيس مركز القاهرة للدراسات، أن هناك توقعات أن ترتفع إيرادات قناة السويس إلى 7.4 مليار دولار في عام 2024/ 2025، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي .

عدد السفن المارة بالقناة

وأعلن المحلل الاقتصادي، أن عدد السفن المارة بالقناة شهد تطورات كمية ونوعية، فمن الناحية الكمية؛ شهدت القناة خلال الفترة بين 2015 و2020 مرور 90 ألف سفينة، وذلك مقارنة بـ 86 ألفًا و600 سفينة بين 2010 و2015، فخلال عام 2015/2016 بلغ عدد السفن العابرة للقناة 17330، وخلال عام 2016/2017 بلغ 17004 سفينة، ليرتفع خلال 2017/2018 الى 17860 سفينة، ثم إلى نحو 18482 سفينة عام 2018/2019، ليشهد معدل زيادة نحو 4.5% عام 2019/2020 بمرور 19311سفينة.

ومن الناحية النوعية، أشار «عبد المنعم»، إلى أن الحوافز والتخفيضات الممنوحة لعبت دورًا بارزًا في تحقيق طفرة كبيرة في معدلات عبور سفن الصب الجاف وناقلات البترول وسفن الغاز الطبيعي المسال في النصف الأول من 2020، حيث زادت سفن الصب الجاف 36.3%، كما زادت ناقلات البترول 9.6%، فضلًا عن زيادة ناقلات الغاز الطبيعي بنسبة 10.1%.

كما أضاف المحلل الاقتصادي، أن الآونة الأخيرة شهدت مرور العديد من السفن العملاقة، منها على سبيل المثال السفينة "CMA CGM JACQUES SAADE" التي تعد أكبر سفينة حاويات في العالم تعمل بالغاز الطبيعي وعلى متنها 21,203 حاوية مكافئة، وسفينة الحاويات العملاقة MILAN MAERSK بغاطس غير مسبوق بلغ 17.4 متر، بحمولة 214 ألف طن، فضلًا عن عبور السفينة "HMM ALGECIRAS" أكبر سفينة حاويات في العالم"، بسعة 23,964 حاوية مكافئة.

الحمولة الصافية

وأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الحمولة الصافية زادت بمعدل 16.9% في الأعوام المالية خلال الفترة 2015-2020 (بإجمالي حمولة 5.5 مليار طن)، مقارنة بالفترة من 2010-2015 (بحمولة إجمالية 4.6 مليار طن) حيث بلغت الحمولة الصافية نحو 955 مليون طن خلال عام 2016/2017 لترتفع عام 2017/2018 إلى 1039 مليون طن، ثم إلى نحو 1174.7 مليون طن عام 2018/2019، وارتفعت إلى 1210.7 مليون طن عام 2019/2020 بمعدل زيادة نحو 3.1% لتعد ثاني أعلى حمولة سنوية صافي تشهدها القناة، كما تتوقع المؤسسات الدولية وعلى رأسها وكالة فيتش زيادة الحمولة العابرة لقناة السويس في الفترة من 2020 إلى 2024.