أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 26-5-2021

يرصد موقع "الدستور" أسعار مواد البناء وفقًا للتداولات الصباحية، اليوم الأربعاء 26-5-2021 بالسوق المحلي المصري.

أسعار مواد البناء في السوق المصري اليوم الأربعاء 26-5-2021

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر حديد المصريين 14300 جنيه للطن، فيما سجل سعر حديد عز 14600 جنيه للطن، وجاء سعر حديد العتال 14450 جنيهًا للطن، كما سجل سعر حديد بشاي 14500جنيه للطن، وسعر حديد المراكبي وسرحان والمعادي و العشرى ومصر ستيل 14300 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

1-الأسمنت المسلح

سجل سعر الأسمنت المسلح 848 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 695 جنيهًا للطن، وأسمنت المخصوص 830 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 810 جنيهات للطن، والسويدي 843 جنيهًا للطن، وحلوان 830 جنيهًا للطن، وسعر أسمنت مصر بني سويف 898 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 850 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 850 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس 830 جنيهًا للطن وأسمنت سيناء 750جنيهًا.

2- الأسمنت المخلوط

كما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 650 جنيهًا للطن، وأسمنت إيه وان 643 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الواحة 650 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 750 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

فيما سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 870 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 885 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 870 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدى المقاوم 870 جنيهًا للطن.

4- الأسمنت الأبيض

سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهًا للطن.

سعر الجبس اليوم

وشهدت أسعار الجبس استقرارًا ملحوظًا اليوم ، حيث سجل جبس العامرية 650 جنيهًا للطن، وجبس الدولية 640 جنيهًا للطن، وجبس المعمار 690 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن، وجبس السويس 580 جنيهًا للطن.