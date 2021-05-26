مصرع شاب ضربه معالج بالقرآن حتى فارق الحياة بطنطا

لقي شاب مصرعه من قرية صناديد، التابعة لدائرة مركز طنطا، إثر قيام أحد ممن يسمون أنفسهم بـ"المعالجين بالقرآن" بضربه ضربًا مبرحًا حنى فارق الحياة.

وعلمت "الدستور" أن المجني كان عليه يعانى من اضطرابات واستدعى أهله أحد "المعالجين بالقرآن" من قرية نواج مركز طنطا، لمعالجته، وأثناء جلسة العلاج خرج المجنى عليه عن وعيه وكسر أثاث المنزل، وقام الجاني على إثر ذلك بضرب المجني عليه ضربا مبرحا حتى وافته المنية.

تم إخطار الأجهزة الأمنية والتي قررت دفن الجثة بعد عرضها على الطب الشرعي، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وتحديد المتهمين.

وعلى جانب آخر، عثر أهالي قرية برما التابعة لدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية على طفل رضيع فى ملفوفًا وفى حالة بكاء شديد.

كان اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بعثور أهالى قرية برما على طفل رضيع بجوار مسجد راغب غلوش، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى طلبت سرعة تفريغ كاميرات المراقبة حول المسجد لبيان من الذى قام بإلقاء الطفل.