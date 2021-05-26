الأربعاء 26 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شاب ضربه معالج بالقرآن حتى فارق الحياة بطنطا

جثة
جثة

لقي شاب مصرعه من قرية صناديد، التابعة لدائرة مركز طنطا، إثر قيام أحد ممن يسمون أنفسهم بـ"المعالجين بالقرآن" بضربه ضربًا مبرحًا حنى فارق الحياة.

وعلمت "الدستور" أن المجني كان عليه يعانى من اضطرابات واستدعى أهله أحد "المعالجين بالقرآن" من قرية نواج  مركز طنطا، لمعالجته، وأثناء جلسة العلاج خرج المجنى عليه عن وعيه وكسر أثاث المنزل، وقام الجاني على إثر  ذلك بضرب المجني عليه ضربا مبرحا حتى وافته المنية.

تم إخطار الأجهزة الأمنية والتي قررت دفن الجثة بعد عرضها على الطب الشرعي، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وتحديد المتهمين.

 

وعلى جانب آخر، عثر أهالي قرية برما التابعة لدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية على طفل رضيع فى ملفوفًا وفى حالة بكاء شديد.
كان اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بعثور أهالى قرية برما على طفل رضيع بجوار مسجد راغب غلوش، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى طلبت سرعة تفريغ كاميرات المراقبة حول المسجد لبيان من الذى قام بإلقاء الطفل.

مصرع شاب ضربة معالج بالقرآن حتى فارق الحياة بمركز

الأكثر قراءة

جنود إثيوبيون فى القضارف يطلبون اللجوء للسودان

«بنمثل عليها وقلعنا الأسود».. رامى رضوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

خاص.. قائمة الراحلين عن الزمالك في الموسم الجديد

القصة الكاملة لترقية دكتور جامعة الإسكندرية التى أغضبت الطلاب

فى أول رد له.. دكتور علوم الإسكندرية يشتبك مع الطلاب على «فيسبوك»

مصدر أمنى ينفى تعرض زياد العليمى وأحمد سمير للاعتداء داخل محبسهما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعي

الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

ماجد حبته

جولة بلينكن.. محطتان ناقصتان

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنود النيل.. حُماة النيل

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عدوان الاحتلال متواصل: شهيد و16 معتقلًا واستيلاء على آلاف الدونمات اليوم

الاحتلال الإسرائيلى يطلق قنابل سامة اتجاه اللبنانيين فى الجنوب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من القدس