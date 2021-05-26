الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد ادانته لحادثة طائرة رايان إير .. بايدن: العقوبات الأمريكية على بيلاروس قيد التنفيذ

بايدن
بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن "العقوبات الأمريكية على بيلاروس قيد التنفيذ"، دون أن يدلي بأي تفاصيل حولها.

 

وأفادت وكالة "رويترز" بأن بايدن أدلى بهذه التصريحات للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض في طريقه إلى مسقط رأسه في ولاية ديلاوير.

 

وكان بايدن أعرب عن إدانته "بأشد العبارات" لحادثة طائرة "رايان إير" واعتقال سلطات بيلاروس للناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش، متوعدا بـ "محاسبة" المسؤولين عن ذلك.

 

و ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس  باعتراض طائرة مدنية أوروبية كانت تقل معارضا لنظام الرئيس البيلارويسي الكسندر لوكاشنكو، واصفا الخطوة ب"الفاضحة" ومطالبا بالإفراج الفوري عن المعارض.

 

وقال الرئيس الديمقراطي في بيان، إن "الولايات المتحدة تدين بشدة تغيير مسار الطائرة واعتقال" رومان بروتاسيفيتش. وأضاف "أرحب بالأنباء عن دعوة الاتحاد الأوروبي إلى (فرض) عقوبات اقتصادية موجهة وإجراءات أخرى، وطلبتُ من فريقي وضع خيارات مناسبة لمحاسبة المسئولين".

 

وأضاف بايدن: "هذا الحدث الفاضح وشريط الفيديو الذي يبدو أن بروتاسيفيتش صوره تحت الإكراه، هما هجومان مخجلان بحق المعارضة السياسية وحرية الصحافة".

 

وأعرب الرئيس الأميركي عن تأييده للعقوبات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بحق بيلاروسيا، مطالبا بالإفراج عن المعارض.

 

وتابع: "أضم صوتي إلى الدعوات الكثيرة لإجراء تحقيق دولي لتحديد الوقائع. أرحب بالأنباء عن أن الاتحاد الأوروبي دعا إلى عقوبات اقتصادية موجهة وإجراءات أخرى".

 

ومضى يقول: "طلبتُ من فريقي التفكير في الخيارات المناسبة لمحاسبة المسؤولين، بالتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأوروبي وحلفاء وشركاء آخرين ومنظمات دولية".

 

من جهته تحدث مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إلى سفيتلانا تيخانوفسكايا، المعارضة البيلاروسية في المنفى في ليتوانيا، معبرا لها عن "دعم الولايات المتحدة القوي" للمطالبات بتوفير "الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية" للشعب، حسب ما جاء في بيان.

 

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي، على مجموعة من العقوبات بحق بيلاروسيا، بما فيها حظر استخدام المجال الجوي للكتلة المكونة من 27 دولة ومطاراتها.

 

يأتي ذلك وسط سخط من قيام بيلاروسيا بتحويل مسار طائرة ركاب قسرا بينما كانت تحلق بين دولتين من دول الاتحاد الأوروبي، لاعتقال بروتاسيفيتش.

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